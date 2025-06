"Gdańska odmiana J.D. Vance'a". Historyk wspomniał o Nawrockim

Karol Nawrocki to nie jest polski Donald Trump, lecz gdańska odmiana wiceprezydenta USA J.D. Vance'a - ocenił historyk Felix Ackermann. Na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung" wskazał, co łączy tę dwójkę i podkreślił, że jest to m.in. polityczny sukces. Ackermann zaznaczył też, że ataki wymierzone w Nawrockiego przyniosły zupełnie odwrotny skutek od zamierzonego.