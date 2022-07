Stanowisko redakcji "New York Post" sugeruje, że zmienia się krajobraz medialny wokół Donalda Trumpa.

Media należące do Ruperta Murdocha m.in. Fox News czy właśnie "New York Post" przyczyniły się do zwycięstwa Trumpa w wyborach prezydenckich z 2016 roku.

Jednak po przesłuchaniach w Kongresie dotyczących szturmu na Kapitol z 6 stycznia 2021 gazety Murdocha po raz pierwszy otwarcie wystąpiły przeciwko Donaldowi Trumpowi.

"NYP" o haniebnych trzech godzinach i siedmiu minutach milczenia

"Gdy jego zwolennicy szturmowali Kapitol, wzywając do powieszenia wiceprezydenta, prezydent Donald Trump siedział w swojej prywatnej jadalni, oglądał telewizję i nie zrobił niczego, by ich powstrzymać. Przez trzy godziny i siedem minut" - czytamy w "New York Post".

"Okrył się wiecznym wstydem, gdy oburzeni współpracownicy nalegali, by publicznie wezwał swoich zwolenników do rozejścia się, a on zamiast tego tylko wzniecił ogień, tweetując, że wiceprezydent Mike Pence nie miał odwagi zablokować certyfikacji zwycięstwa Joe Bidena" - krytykuje dziennik.

"W kategoriach zasad i przyzwoitości Trump udowodnił, że nie jest godzien zostać szefem państwa ponownie" - ocenia redakcja "NYP" w sytuacji, gdy Donald Trump przymierza się do ogłoszenia startu w wyborach prezydenckich w 2024 roku.

Inna gazeta Murdocha również potępiła Trumpa

Deklaracja "NYP" nie sprawia wrażenie przypadkowej, biorąc pod uwagę fakt, że również inny dziennik należący do Murdocha - "Wall Street Journal" - potępił Trumpa po przesłuchaniach w sprawie szturmu na Kapitol.



W wyniku ataku zwolenników ustępującego prezydenta, którzy nie chcieli pogodzić się z wynikiem wyborów z 2020 roku, zginęło wówczas pięć osób.