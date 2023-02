Świat Pożary we włoskim więzieniu. Za jednym stoi Polak

Szwedzki dziennik "Aftonbladet" podaje, że do odbicia więźnia doszło, gdy 20-letni Milad Safi był transportowany do szpitala. W pewnym momencie do karetki podeszło dwóch mężczyzn, którzy zaczęli grozić bronią osobom eskortującym więźnia. Akcja miała rozegrać się błyskawicznie. Nikt nie odniósł obrażeń.

Safi w listopadzie został skazany na dziesięć lat więzienia za usiłowanie zabójstwa. Jest członkiem gangu motocyklowego Satudarah.

Policja prowadzi poszukiwania Safiego i sprawców napaści. Użyto m.in śmigłowców i zablokowano drogi. Po bezowocnych próbach znalezienia mężczyzn w kraju, za 20-latkiem wydano międzynarodowy list gończy.