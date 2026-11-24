W skrócie Prezydent Argentyny Javier Milei zadeklarował twarde poparcie dla kandydatury Polski do grupy G20 podczas rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim w Buenos Aires.

Minister Marcin Przydacz podkreślił, że deklaracja Argentyny stanowi kolejny ważny krok w budowaniu poparcia dla polskiej obecności w gronie największych gospodarek świata.

Podczas spotkania przywódcy omówili także zacieśnienie współpracy gospodarczej oraz zaangażowanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej na argentyńskim rynku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Prezydent Karol Nawrocki przybył do Buenos Aires by spotkać się z Javierem Milei. Jak poinformowano w oficjalnej zapowiedzi wizyty, w trakcie rozmów z argentyńskim przywódcą podjęte zostaną tematy z zakresu obronności, bezpieczeństwa, a także spraw handlowych.

Po zakończeniu spotkania prezydentów przed kamerami pojawił się Marcin Przydacz, który podsumował spotkanie i przekazał szereg szczegółów dotyczących rozmów.

Karol Nawrocki w Argentynie. Milei z jasną deklaracją w sprawie Polski i G20

Jak przekazał prezydencki minister, jednym z najważniejszych wątków rozmowy była kwestia obecności naszego kraju w grupie G20. Javier Milei miał zadeklarować poparcie dla członkostwa Polski w gronie największych gospodarek świata.

- Dzisiaj Prezydent Argentyny zadeklarował twarde poparcie dla obecności Polski w grupie G20. Jak wiemy, konieczne jest wypracowanie jednomyślności, ale dziś dołożyliśmy kolejną cegiełkę do budowania stałej obecności Polski w G20 - stwierdził Przydacz.

- Mamy więc kolejną deklarację kolejnego ważnego, aktywnego członka grupy, jakim jest Argentyna - podkreślił.

Współpraca Buenos Aires - Warszawa. "Otwarta na polskie produkty"

Prezydenci rozmawiali także m.in. o współpracy handlowej chociażby w zakresie polskich technologii wojskowych. Mowa o zaangażowaniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej na rynku argentyńskim.

Jednocześnie rozmawiano także o rozbudowaniu kontaktów gospodarczych. Argentyna przez lata pozostawała zamknięta na handel międzynarodowy, a teraz, słowami Javiera Mileia potwierdzono chęć rozwijania kontaktów w zakresie importu i eksportu. - Jest gotowa do współpracy z Polską, otwarta na polskie produkty i polskie technologie - mówił Marcin Przydacz.



