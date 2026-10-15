W skrócie U mieszkającej w Holandii fryzjerki pochodzącej z Polski znaleziono materiały związane z Państwem Islamskim i instrukcję obsługi broni automatycznej.

Kobieta była aktywna w mediach społecznościowych i świadczyła usługi fryzjerskie wyłącznie muzułmankom, co tłumaczyła zasadami islamu.

Została zatrzymana pod zarzutem propagowania terroryzmu, a jej sprawa została odroczona z powodu braku opinii biegłych z zakresu psychiatrii i psychologii.

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Oliwia (redakcja AD posługuje się jej imieniem sprzed konwersji na islam) nazywająca się "Nawróconą Polką" zdobyła popularność w mediach społecznościowych jako fryzjerka nosząca hidżab. Pracowała i mieszkała w miejscowości Bergen op Zoom na południu Holandii.

Upubliczniała nagrania, w których opowiadała o fryzurach czy właściwych produktach do włosów, ale - według doniesień - z innych kont udostępniała także nagrania propagandowe tzw. Państwa Islamskiego.

"Jestem miłą osobą". Fryzjerka z Polski pod lupą służb

Według "Algemeen Dagblad" rodzice 26-latki są rozwiedzeni, ojciec mieszka w Polsce, a matka w Holandii. Oliwia przeszła na islam w 2022 roku. W mediach społecznościowych reklamowała swoje usługi fryzjerskie świadczone w jej mieszkaniu, dojeżdżała także do klientek. Jak zapewniała, muzułmanki mogły czuć się u niej bezpiecznie i swobodnie.

W jednym z programów nagranych w 2024 roku Oliwia mówiła o sobie, że jest "po prostu miłą osobą", co potwierdzał jeden z sąsiadów wskazujący też, że czasem odbierała wysłane do niego paczki.

W sieci pojawiały się jednak wątpliwości związane z rzetelnością jej usług - na nagraniach nie były widoczne włosy. Fryzjerka tłumaczyła to zasadami islamu, uznającymi odkrywanie włosów za grzech. Przekonywała również, że świadczy usługi tylko innym wyznającym islam, gdyż w przeciwnym wypadku "dochód stałby się haram (zakazany - red.)".

Jak relacjonują media, oprócz pozytywnych komentarzy pod jej materiałami publikowane były również wpisy z radykalnych środowisk, zawierające sugestie, że robi rzeczy zakazane kobietom.

Prokuratura, po zbadaniu sprawy, zarzuciła Oliwii propagowanie terroryzmu. Pochodząca z Polski kobieta miała udostępniać filmy z Osamą bin Ladenem oraz katem Państwa Islamskiego, znaleziono także jej komentarz, w którym pisała, że samobójcze ataki są dozwolone, jeśli zezwoli na to przywódca muzułmański.

Śledczy przekazali też, że pod filmem z pieśnią bojową ISIS wykonała "gest tawhid", symbolizujący wyznanie wiary w islam. Słowa utworu mówiły o gotowości do walki i braku strachu przed śmiercią, jeśli "w zasięgu wzroku są niewierni".

26-latka zatrzymana, w tle zarzuty o terroryzm. Służby znalazły dowody

Holenderskie służby aresztowały Oliwię w styczniu, a w lipcu wydano postanowienie, że będzie czekać na proces na wolności pod warunkiem przestrzegania ścisłych reguł, w tym związanych z korzystaniem z mediów społecznościowych.

W jej mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli też przedmioty świadczące o tym, że interesowała się terroryzmem - należały do nich m.in. instrukcja obsługi karabinu AK-47, broszury dla bojowników zawierające symbole Państwa Islamskiego oraz broń.

"To, że muzułmanie otwarcie sprzeciwiają się szariatowi, nie jest normalne i nie pozostaje bez konsekwencji. Szariat to prawo Allaha" - to jeden z wpisów fryzjerki w mediach społecznościowych, cytowany przez AD.

Holandia. Sprawa fryzjerki odroczona przez brak opinii

Kobieta w 2025 roku miała wyjść za mąż - opublikowała zdjęcie, na którym twarz jej męża jest niewidoczna. Jeden z sąsiadów mówił dziennikarzom, że słyszał w jej mieszkaniu niepokojące odgłosy świadczące o przemocy domowej.

Według obrońcy 26-latki, jej działania w internecie były "poszukiwaniem sposobu przeżywania swojej wiary", a sama fryzjerka "określa się jako Polka mieszkająca w Holandii". Prawnik twierdzi też, że "nie ma żadnych przesłanek wskazujących, że odrzuca ona zasady demokratycznego państwa prawnego".

W środę 14 października odbyła się rozprawa, która została odroczona z powodu braku sporządzenia opinii przez biegłych z zakresu psychiatrii i psychologii. Kobieta nie stawiła się w sądzie, pozostaje pod nadzorem kuratora.

Źródło: AD.nl



