Friedrich Merz oburzony ruchem administracji Trumpa. Padły mocne słowa

W skrócie Kanclerz Niemiec Friedrich Merz skrytykował projekt amerykańskiego Departamentu Stanu, zarzucając mu ingerencję w europejskie wybory.

Departament Stanu uruchomił program dotacji o wartości trzech milionów dolarów dla prawicowych europejskich organizacji.

Decyzje Stanów Zjednoczonych dotyczące wsparcia prawicowych ugrupowań w Europie wywołały napięcia z europejskimi stolicami i sprzeciwy w krajach takich jak Niemcy oraz Wielka Brytania.

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Amerykański Departament Stanu ogłosił nowy projekt dotacji o wartości trzech milionów dolarów. Dodatkowe fundusze będą mogły zostać przekazane europejskim organizacjom charytatywnym, ośrodkom analitycznym i osobom prywatnym.

Podmioty, które będą ubiegać się o wsparcie finansowe, muszą działać na rzecz "rozwiązania problemów związanych z suwerennością narodową, migracją, cenzurą i walką prawną zgodnie ze wspólną filozofią polityczną, prawem i naszym zachodnim dziedzictwem cywilizacyjnym".

Friedrich Merz oburzony amerykańską inicjatywą

- My nie ingerujemy w wybory w USA, więc niech amerykański rząd ani powiązane z nim instytucje nie ingerują w nasze wybory - stwierdził kanclerz Friedrich Merz, odnosząc się do programu w kontekście zbliżających się wyborów w niemieckich landach. Podkreślił przy tym, że zagraniczne finansowanie partii politycznych jest w Niemczech nielegalne.

Nowa inicjatywa wpisuje się w szersze działania Stanów Zjednoczonych, które od miesięcy wspierają skrajnie prawicowe ugrupowania w Europie, w tym m.in. działającą za naszą zachodnią granicą Alternatywę dla Niemiec.

Jeden z byłych urzędników Departamentu Stanu zauważył w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Guardian", że zasady, na których mają być przyznawane dotacje, są niejasne. Wskazano w nich, że o pieniądze mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i "instytucje rządowe". Brakuje jednak dalszych szczegółów w tym kontekście.

- Wydaje się, że administracja faktycznie podejmuje próby wpływania na wyniki wyborów w Europie. Departament Stanu zapewnia nieuczciwą przewagę prawicowym partiom, które w normalnych warunkach nie dysponowałyby takimi funduszami - powiedział.

Niemcy - USA. "Próby wpływania na wynik wyborów"

Wsparcie dla środowisk prawicowych w Europie to kolejny aspekt napięć między europejskimi stolicami a Waszyngtonem, obok kwestii związanych z wsparciem militarnym i rozwojem NATO.

W opublikowanej w grudniu najnowszej strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych stwierdzono, że Europie grozi "wymazanie cywilizacyjne". Podkreślono także znaczenie europejskiej prawicy.

- Administracja Donalda Trumpa jest niezmiennie zaangażowana w obronę demokracji i praw człowieka na całym świecie, w tym również w Europie. Nasze działania mają na celu wspieranie naszych europejskich sojuszników w obronie tych praw i zasad - stwierdził rzecznik Departamentu Stanu w odpowiedzi na pytanie "Guardiana".

Postawa Stanów Zjednoczonych budzi oburzenie nie tylko w Niemczech. W zeszłym miesiącu ostrą reakcję brytyjskiego rządu wywołały słowa Sary B. Rogers, wysokiej rangą amerykańskiej urzędniczki, która stwierdziła, że policja w Wielkiej Brytanii dokonuje tysięcy aresztowań ograniczających wolność słowa

Źródło: "The Guardian"





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