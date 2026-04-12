Frekwencja w wyborach na Węgrzech bije kolejne rekordy

Grzegorz Lepak

Frekwencja w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech o godz. 15 wyniosła 66,01 proc. - wynika z najnowszych informacji Narodowego Biura Wyborczego (NVI). W poprzednich wyborach w 2022 roku końcowa frekwencja wyniosła 69,59 proc.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Starsza kobieta oddaje głos wrzucając kartę do urny, w tle kabiny z flagami Węgier
NVI poinformowało, że w wyborach wzięło już udział 4 968 713 osób. Wynik 66,01 proc. o godz. 15. jest wyższy od wyników końcowych z 1990 r. (65,11 proc.), 2010 r. (64,02 proc.) i 2014 r. (61,24 proc.).

Liczba osób zarejestrowanych w wyborach wynosi 7 527 742 - podało NVI. W tym roku do wyborów zarejestrowała się najwyższa jak dotąd liczba osób chcących głosować w zagranicznych przedstawicielstwach - ponad 90 tys. Również liczba wyborców głosujących korespondencyjnie ustanowiła rekord - prawie 224 tys.

Zobacz również:

Peter Magyar zabrał głos ws. odpowiedzialności karnej Victora Orbana
Świat

Sądy zdecydują, czy Orban trafi do więzienia. Lider opozycji zapowiada

Agata Sucharska
Agata Sucharska

Węgrzy wybierają w niedzielę 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), czyli jednoizbowego parlamentu. 106 z nich jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

Każdy Węgier ma prawo oddać dwa głosy

Każdy uprawniony do tego obywatel Węgier głosujący w kraju ma prawo oddać dwa głosy: jeden na kandydata w okręgu jednomandatowym, a drugi na listę partyjną lub narodowościową w przypadku osób należących do jednej z zarejestrowanych na Węgrzech mniejszości.

Wyborcy przebywający poza krajem oddają jeden głos, wyłącznie na listę ogólnokrajową.

Zobacz również:

Oligarchowie Orbana. Od lewej najbogatszy Węgier Lőrinc Mészáros i zięć premiera István Tiborcz
Świat

Paradoks oligarchów Orbana. Dzięki Unii zbudowali fortuny

Jakub Krzywiecki
Marcin Jan Orłowski
Jakub Krzywiecki, Marcin Jan Orłowski

Swoje głosy oddali już m.in. premier Viktor Orban, przewodniczący opozycyjnej Tiszy Peter Magyar oraz prezydent Tamas Sulyok.

Liczenie głosów rozpocznie się natychmiast po zamknięciu lokali o godz. 19, dlatego wstępne wyniki - wraz ze wskazaniem odsetka przeliczonych głosów - powinny zostać opublikowane ok. godz. 20.

Zobacz również:

Rozpoczęły się wybory parlamentarne na Węgrzech. Na zdj. Viktor Orban i Peter Magyar
Świat

Magyar znalazłby się w pułapce. Ekstremalne scenariusze dla Węgier

Dominik Héjj
Dominik Héjj
Magyar vs Orban. Sprzeczne sondaże i niepewność przed wyboramiINTERIA.PL

Najnowsze