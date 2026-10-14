W skrócie Francuska marynarka wojenna przechwyciła tankowiec DF Peak na Oceanie Indyjskim, podejrzany o działalność w ramach rosyjskiej floty cieni i nielegalny transport paliw.

Tankowiec jest kontrolowany w związku z podejrzeniem korzystania z fałszywej bandery oraz łamaniem sankcji, a jego eskortą zajmują się francuskie służby i prefekt Reunion.

Według ukraińskiego wywiadu wojskowego statek DF Peak ma powiązania z rosyjską firmą Sovcomflot i wcześniej transportował rosyjską ropę pod różnymi banderami.

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Francuscy żołnierze weszli na pokład tankowca DF Peak ponad 450 mil morskich, czyli około 833 kilometrów, na południe od wyspy Reunion na Oceanie Indyjskim. O przeprowadzonej operacji poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron.

Jednostka jest podejrzewana o posługiwanie się fałszywą banderą oraz udział w nielegalnym transporcie paliw. Francuski przywódca opublikował w mediach społecznościowych nagranie przedstawiające działania wojskowych.

"Francja jest zdeterminowana, by walczyć z flotą cieni na całym świecie" - napisał Macron.

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Według francuskich władz operację przeprowadzono zgodnie z międzynarodowym prawem morza. Statek został następnie skierowany do dalszej kontroli.

Francja zatrzymała tankowiec floty cieni. Macron: Świadczy to o naszej determinacji

Minister sił zbrojnych Francji Catherine Vautrin poinformowała, że marynarka eskortuje zatrzymaną jednostkę w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności. Działania odbywają się pod nadzorem prefekta Reunion (przedstawiciela francuskiego rządu odpowiedzialnego za administrację państwową na tej wyspie na Oceanie Indyjskim - red.).

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Francuskie służby sprawdzają, czy tankowiec posługiwał się fałszywą banderą, oraz wyjaśniają charakter przewożonego ładunku.

We wspomnianym wcześniej komunikacie Macron podkreślił, że operacja stanowi element szerszej walki z nielegalnym transportem morskim.

"Ta operacja, przeprowadzona zgodnie z międzynarodowym prawem morza, świadczy o naszej determinacji, by egzekwować prawo i zwalczać wszelki nielegalny handel, gdziekolwiek do niego dochodzi" - napisał francuski prezydent.

Rosyjska flota cieni. Tankowiec DF Peak powiązany jest z Sovcomflotem

Według ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR DF Peak jest powiązany z rosyjskim przedsiębiorstwem żeglugowym Sovcomflot i uczestniczył w transporcie rosyjskiej ropy naftowej.

Jednostka została zbudowana w 2006 roku i w przeszłości pływała pod różnymi banderami. Według przytoczonych informacji tankowiec jest objęty sankcjami nałożonymi przez Ukrainę, Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Wielką Brytanię,Kanadę i Szwajcarię.

Przypomnijmy, że rosyjska flota cieni to określenie sieci statków wykorzystywanych do transportu rosyjskiej ropy z pominięciem części zachodnich ograniczeń. Jej działalność opiera się m.in. na skomplikowanych strukturach własnościowych, zmianach bander i mechanizmach utrudniających ustalenie pochodzenia przewożonych surowców.

Francja nasila działania przeciwko rosyjskiej flocie cieni

Zatrzymanie DF Peak nie jest pierwszą tego rodzaju operacją przeprowadzoną przez francuską marynarkę wojenną.

W czerwcu francuskie siły przechwyciły u wybrzeży Sycylii tankowiec Deliver, również wiązany z rosyjską flotą cieni. Macron wskazywał wówczas na naruszenie przepisów prawa morskiego.

W ostatnich miesiącach także inne państwa europejskie informowały o działaniach wobec jednostek podejrzewanych o udział w obchodzeniu sankcji nałożonych na Rosję

Źródła: Euronews, Centrum Europy



