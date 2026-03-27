W skrócie W Wielką Sobotę we Francji ochrzczonych zostanie ponad 21 tys. osób, czyli o 20 proc. więcej niż rok temu.

Wzrost liczby chrztów dorosłych i nastolatków utrzymuje się od 2022 roku, a wśród ochrzczonych przeważają osoby w wieku 18-25 lat.

Według ankiety 40 proc. osób wskazało trudne doświadczenia życiowe jako główny powód decyzji o chrzcie, a 72 proc. otrzymało wsparcie od Kościoła po chrzcie.

Początkowo zakładano, że w Wielkanoc chrzest przyjmie ok. 20 tys. Francuzów. Ostatecznie liczba ochrzczonych będzie wyższa i wyniesie 21 386 osób. To łącznie o 20 proc. więcej niż rok temu.

Liczba chrztów dorosłych i nastolatków rośnie we Francji od 2022 roku. Do tego czasu utrzymywała się ona na poziomie ok. 4 tys. osób rocznie. W 2023 roku liczba ta wzrosła o 28 proc., w 2024 r. o 31 proc., a 2025 r. o 45 proc.

Wśród osób, które w tym roku przyjmą chrzest znajdzie się 13 234 dorosłych oraz 8 152 nastolatków. Z danych francuskiego episkopatu wynika, że wiek proszących o chrzest się obniża. Wcześniej najliczniejszą grupą wiekową stanowili ludzie w wieku od 26 do 40 lat, a obecnie są to osoby od 18 do 25 lat, którzy będą stanowić 42 proc. wszystkich ochrzczonych.

Francja. Rośnie liczba osób przyjmujących chrzest

Francuski episkopat sporządził ankietę wśród osób, które w Wielkanoc przyjmą chrzest. Zapytano ich m.in. o to, co w największym stopniu wpłynęło na ich decyzję o chrzcie.

Największy odsetek osób, bo 40 proc. przyznało, że do nawrócenia skłoniły je trudne doświadczenia życiowe. 34 proc. stwierdziło, że trafili do Kościoła, ponieważ poszukiwali sensu życia, a 32 proc. na ich decyzję wpłynęło silne doświadczenie duchowe. Jednocześnie 39 proc. ankietowanych nigdy nie czytało Pisma Świętego.

Badanie przeprowadzono również wśród osób, które w ostatnich latach zdecydowały się przyjąć chrzest. Wynika z niego, że jedynie 8 proc. z nich oddaliło się od Kościoła po przyjęciu sakramentu. Z kolei 72 proc. przyznało, że po chrzcie otrzymali odpowiednie wsparcie od Kościoła, a wielu z nich angażuje się w życie swoich parafii, a nawet przygotowują do chrztu inne osoby.

Źródło: Vatican News

