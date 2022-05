Francuskie władze zalecają szczepienia lekarzy przeciwko małpiej ospie

Oprac.: Norbert Amlicki Świat

Francuski Najwyższy Urząd Zdrowia (HAS) zalecił we wtorek w komunikacie szczepienia lekarzy oraz innych osób mających styczność z potwierdzonym przypadkiem małpiej ospy. We Francji do tej pory potwierdzono trzy przypadki tej choroby.

Zdjęcie Zakażony małpią ospą / CDC/Associated Press/East News / East News