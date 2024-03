Do zdarzenia doszło 28 lutego w liceum Maurice Ravel Lycée. Dyrektor poprosił trzy uczennice o to, aby zdjęły nakrycia głowy. Dwie z nich wykonały polecenie od razu, natomiast trzecia zaczęła protestować. Niedługo później zeznała, że za karę nauczyciel ją uderzył.

Francja. Nastolatka oskarżyła nauczyciela

Szczegółowe dochodzenie służb wykazało, że dyrektor nie uderzył uczennicy. Nie ma żadnego dowodu na to, że nastolatka została potraktowana w niewłaściwy sposób. Mimo to, pogróżki w jego kierunku nie ustały. We wtorek dyrektor postanowił zrezygnować ze swojej funkcji . Napisał do współpracowników list, w którym podziękował za wsparcie.