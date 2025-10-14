W skrócie Premier Francji Sebastien Lecornu ogłosił zamiar zawieszenia reformy emerytalnej do 2028 roku, co ma zapobiec dalszemu kryzysowi politycznemu.

Rząd Francji rezygnuje z forsowania ustaw bez głosowania, apelując do opozycji o współpracę i wspólne podejmowanie decyzji.

W obliczu politycznego napięcia i wniosków o wotum nieufności, premier Lecornu podkreślił konieczność debaty parlamentarnej.

Sebastien Lecornu przedstawił we wtorek m.in. projekt budżetu państwa i ubezpieczeń społecznych na 2026 r., zakładający utrzymanie deficytu poniżej pięciu procent PKB i powrót do poziomu trzech procent do 2029 r.

Wszystko to w czasie, gdy w parlamencie czekają już na debatę dwa wnioski o wotum nieufności wobec powołanego dwa dni temu drugiego gabinetu Lecornu. Złożyły je Niepokorna Francja (LFI) i Zjednoczenie Narodowe (RN).

Francja w obliczu kryzysu politycznego. Lecornu wygłosił expose

Dotychczas w świetle kontrowersji pozostawały zwłaszcza dwie kwestie - chęć rezygnacji przez rząd z artykułu 49.3 konstytucji, pozwalającego uchwalać ustawy bez głosowania, a także postulat opozycji ws. uchylenia reformy emerytalnej z 2023 r., podnoszącej wiek emerytalny z 62 do 64 lat.

W swoim expose Lecornu podkreślił na wstępie, że "żyjemy w czasie kryzysu", deklarując, że jest gotów do podjęcia debaty z politycznymi oponentami i pójścia na kompromisy.

- Jedną z moich misji jest zaprowadzenie porządku we francuskiej polityce - zapowiedział, nadmieniając, że jego rząd zaproponuje konstruktywną rozmowę na temat emerytur.

Poprosił też Zgromadzenie Narodowe o to, by "dzielić się władzą", będąc przekonanym, iż byłby to przełom oraz zaapelował o niewykorzystywanie głosowania nad budżetem jako pretekstu do odwołania jego gabinetu.

Premier Francji chce zawiesić kontrowersyjną reformę emerytalną

Odnosząc się do głównych problemów, które mogą zaważyć o losie jego drugiego rządu, Lecornu obiecał, że zaproponuje, aby głośno krytykowana reforma emerytalna została zawieszona do stycznia 2028 r., czyli czasu po zaplanowanych na 2027 r. kolejnych wyborach prezydenckich.

- Zawieszenie to nie będzie oznaczać całkowitego wycofania się z projektu - zaznaczył.

Koszt zawieszenia reformy szacowany jest na na 400 mln euro w 2026 roku i 1,8 mld euro w 2027 roku.

Polityk zaświadczył również, że rząd nie zamierza stosować artykułu 49.3 konstytucji. W jego ocenie ma być to gwarancją, że debata nad budżetem będzie przebiegać w parlamencie, który otrzyma ostatnie słowo w tej sprawie.

Francja. Ważą się losy kolejnego rządu

Decyzja ws. zawieszenia reformy emerytalnej stanowi potwierdzenie obietnicy prezydenta Emmanuela Macrona, który poświęcił jedno ze swoich głównych dokonań w dziedzinie gospodarki na rzecz zapewnienia przetrwania rządowi Lecornu, który jest szóstym premierem Francji w ciągu niecałych dwóch lat.

Francja znajduje się obecnie w największym od dziesięcioleci kryzysie politycznym, a kolejne rządy mniejszościowe bezskutecznie starają się przeforsować budżety redukujące deficyt w skrajnie podzielonym na trzy bloki parlamencie.

