W skrócie Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle opuścił port w Tulonie, aby wziąć udział w międzynarodowych ćwiczeniach sojuszniczych.

Manewry odbędą się w rejonie Atlantyku w kontekście napięć, dotyczących Grenlandii i aktywności rosyjskich okrętów podwodnych.

W ćwiczeniach weźmie udział 12,5 tysiąca żołnierzy z ponad 20 państw, a ponadto zaangażowana jest francuska flota okrętów i sprzętu.

Charles de Gaulle, "duma francuskiej floty wojennej", opuścił w tym tygodniu port w Tulonie. Jak poinformowało francuskie Ministerstwo Obrony, ma on wziąć udział w dużych ćwiczeniach sojuszniczych.

Nie sprecyzowano dokładnego miejsca odbywania się manewrów, źródła, na które powołują się francuskie media, wskazują jednak na Północny Atlantyk - obszar szczególnie istotny w kontekście napięć związanych z Grenlandią.

Francja. Lotniskowiec Charles de Gaulle wyruszył z portu

"Ćwiczenia zostaną przeprowadzone w nadchodzących tygodniach na Atlantyku, strategicznym obszarze manewrów, służącym obronie europejskich interesów. Zgromadzą siły francuskie wraz z ich sojusznikami i partnerami regionalnymi" - poinformował francuski resort obrony.

Ćwiczenia rozpoczynają się w momencie, w którym prezydent Emmanuel Macron przygotowuje się do spotkania w Paryżu z przedstawicielami Danii i Grenlandii.

Przypomnijmy, że Francja jest jednym z państw, które ogłosiły wysłanie wojsk na wyspę, po eskalacji napięć związanych z wypowiedziami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Francja wzmacnia obecność na Atlantyku. W tle Grenlandia

Rejs lotniskowca nie jest jedynym ruchem francuskiej marynarki na tym strategicznym obszarze. Fregata Amiral Ronarc'h zawinęła niedawno do portu w Kopenhadze, fregata Bretagne udała się na Islandię, a statek zaopatrzeniowy Jacques Stosskopf przebywał u wybrzeży Szkocji.

Obszar, na którym będą odbywać się ćwiczenia, jest także regularnie wykorzystywany przez rosyjskie okręty podwodne z Floty Północnej i Floty Bałtyckiej.

W ćwiczeniach Orion 26, w dniach 8 lutego-30 kwietnia, weźmie udział 12,5 tys. francuskich żołnierzy, 25 okrętów, 140 samolotów i śmigłowców oraz 1200 dronów.

Przewidziano udział żołnierzy z ponad 20 państw: krajów europejskich, USA, Kanady i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

