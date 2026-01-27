Francuski lotniskowiec wyruszył na kluczowy akwen. W tle napięcia w NATO
Francuski lotniskowiec Charles De Gaulle wyruszył z portu na Morzu Śródziemnym, aby wziąć udział w międzynarodowych ćwiczeniach Orion 26 - poinformowało Ministerstwo Obrony Francji. Celem jednostki jest północny Atlantyk, region szczególnie istotny ze względu na niedawne napięcia w NATO. Nie jest to jedyny ruch Francuzów, wzmacniający ich obecność w okolicach Grenlandii.
W skrócie
- Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle opuścił port w Tulonie, aby wziąć udział w międzynarodowych ćwiczeniach sojuszniczych.
- Manewry odbędą się w rejonie Atlantyku w kontekście napięć, dotyczących Grenlandii i aktywności rosyjskich okrętów podwodnych.
- W ćwiczeniach weźmie udział 12,5 tysiąca żołnierzy z ponad 20 państw, a ponadto zaangażowana jest francuska flota okrętów i sprzętu.
Charles de Gaulle, "duma francuskiej floty wojennej", opuścił w tym tygodniu port w Tulonie. Jak poinformowało francuskie Ministerstwo Obrony, ma on wziąć udział w dużych ćwiczeniach sojuszniczych.
Nie sprecyzowano dokładnego miejsca odbywania się manewrów, źródła, na które powołują się francuskie media, wskazują jednak na Północny Atlantyk - obszar szczególnie istotny w kontekście napięć związanych z Grenlandią.
Francja. Lotniskowiec Charles de Gaulle wyruszył z portu
"Ćwiczenia zostaną przeprowadzone w nadchodzących tygodniach na Atlantyku, strategicznym obszarze manewrów, służącym obronie europejskich interesów. Zgromadzą siły francuskie wraz z ich sojusznikami i partnerami regionalnymi" - poinformował francuski resort obrony.
Ćwiczenia rozpoczynają się w momencie, w którym prezydent Emmanuel Macron przygotowuje się do spotkania w Paryżu z przedstawicielami Danii i Grenlandii.
Przypomnijmy, że Francja jest jednym z państw, które ogłosiły wysłanie wojsk na wyspę, po eskalacji napięć związanych z wypowiedziami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
Francja wzmacnia obecność na Atlantyku. W tle Grenlandia
Rejs lotniskowca nie jest jedynym ruchem francuskiej marynarki na tym strategicznym obszarze. Fregata Amiral Ronarc'h zawinęła niedawno do portu w Kopenhadze, fregata Bretagne udała się na Islandię, a statek zaopatrzeniowy Jacques Stosskopf przebywał u wybrzeży Szkocji.
Obszar, na którym będą odbywać się ćwiczenia, jest także regularnie wykorzystywany przez rosyjskie okręty podwodne z Floty Północnej i Floty Bałtyckiej.
W ćwiczeniach Orion 26, w dniach 8 lutego-30 kwietnia, weźmie udział 12,5 tys. francuskich żołnierzy, 25 okrętów, 140 samolotów i śmigłowców oraz 1200 dronów.
Przewidziano udział żołnierzy z ponad 20 państw: krajów europejskich, USA, Kanady i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Źródła: RFI, Le Figaro