Francuski lotniskowiec wyruszył na kluczowy akwen. W tle napięcia w NATO

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Francuski lotniskowiec Charles De Gaulle wyruszył z portu na Morzu Śródziemnym, aby wziąć udział w międzynarodowych ćwiczeniach Orion 26 - poinformowało Ministerstwo Obrony Francji. Celem jednostki jest północny Atlantyk, region szczególnie istotny ze względu na niedawne napięcia w NATO. Nie jest to jedyny ruch Francuzów, wzmacniający ich obecność w okolicach Grenlandii.

Lotniskowiec płynący po spokojnych wodach morza, w tle zarys wybrzeża i niskie pasmo gór. Sylwetka okrętu dominuje nad taflą wody, a niebo zachmurzone jest delikatnie podświetlone promieniami słońca.
Francja. Lotniskowiec Charles de Gaulle wyruszył na AtlantykCLEMENT MAHOUDEAUAFP

W skrócie

  • Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle opuścił port w Tulonie, aby wziąć udział w międzynarodowych ćwiczeniach sojuszniczych.
  • Manewry odbędą się w rejonie Atlantyku w kontekście napięć, dotyczących Grenlandii i aktywności rosyjskich okrętów podwodnych.
  • W ćwiczeniach weźmie udział 12,5 tysiąca żołnierzy z ponad 20 państw, a ponadto zaangażowana jest francuska flota okrętów i sprzętu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Charles de Gaulle, "duma francuskiej floty wojennej", opuścił w tym tygodniu port w Tulonie. Jak poinformowało francuskie Ministerstwo Obrony, ma on wziąć udział w dużych ćwiczeniach sojuszniczych.

Nie sprecyzowano dokładnego miejsca odbywania się manewrów, źródła, na które powołują się francuskie media, wskazują jednak na Północny Atlantyk - obszar szczególnie istotny w kontekście napięć związanych z Grenlandią.

Francja. Lotniskowiec Charles de Gaulle wyruszył z portu

"Ćwiczenia zostaną przeprowadzone w nadchodzących tygodniach na Atlantyku, strategicznym obszarze manewrów, służącym obronie europejskich interesów. Zgromadzą siły francuskie wraz z ich sojusznikami i partnerami regionalnymi" - poinformował francuski resort obrony.

Ćwiczenia rozpoczynają się w momencie, w którym prezydent Emmanuel Macron przygotowuje się do spotkania w Paryżu z przedstawicielami Danii i Grenlandii.

Zobacz również:

Francja proponuje manewry wojskowe NATO na Grenlandii (zdj. ilustracyjne)
Świat

Francja z inicjatywą ws. Grenlandii. Zawraca się z prośbą do sojuszników

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Przypomnijmy, że Francja jest jednym z państw, które ogłosiły wysłanie wojsk na wyspę, po eskalacji napięć związanych z wypowiedziami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

    Francja wzmacnia obecność na Atlantyku. W tle Grenlandia

    Rejs lotniskowca nie jest jedynym ruchem francuskiej marynarki na tym strategicznym obszarze. Fregata Amiral Ronarc'h zawinęła niedawno do portu w Kopenhadze, fregata Bretagne udała się na Islandię, a statek zaopatrzeniowy Jacques Stosskopf przebywał u wybrzeży Szkocji.

    Obszar, na którym będą odbywać się ćwiczenia, jest także regularnie wykorzystywany przez rosyjskie okręty podwodne z Floty Północnej i Floty Bałtyckiej.

    W ćwiczeniach Orion 26, w dniach 8 lutego-30 kwietnia, weźmie udział 12,5 tys. francuskich żołnierzy, 25 okrętów, 140 samolotów i śmigłowców oraz 1200 dronów.

    Przewidziano udział żołnierzy z ponad 20 państw: krajów europejskich, USA, Kanady i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

    Źródła: RFI, Le Figaro

    Zobacz również:

    Francja jest kolejnym państwem NATO, które potwierdziło wysłanie wojska na Grenlandię (zdj. ilustracyjne)
    Świat

    Kolejne państwo NATO wysyła wojsko na Grenlandię. "Obowiązuje ten sam rozkaz"

    Maciej Olanicki
    Maciej Olanicki
    Plan na 500 tys. armię w strategii rozwoju Sił Zbrojnych RP: Szef BBN w ''Gościu Wydarzeń'': Bez poboru do armii niemożliwePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze