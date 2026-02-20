Francuski lotniskowiec na Atlantyku. Towarzyszy mu grupa okrętów

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle rozpoczął misję na północnym Atlantyku w ramach ćwiczeń Orion 26 - poinformowało ministerstwo obrony Francji. W najbliższych tygodniach pojawi się także na Bałtyku, gdzie weźmie udział w manewrach NATO. Obecność atomowej jednostki i towarzyszącej jej grupy bojowej ma wysłać sygnał strategicznego wsparcia dla wschodniej flanki.

Lotniskowiec płynący po otwartym morzu, widoczny od przodu, z pustym pokładem startowym i charakterystyczną nadbudówką po prawej stronie.
Francuski lotniskowiec Charles de GaulleFrancis DEMANGEGetty Images

W skrócie

  • Lotniskowiec Charles de Gaulle opuścił bazę w Tulonie 27 stycznia, by wziąć udział w ćwiczeniach Orion 26 na północnym Atlantyku.
  • Od 25 lutego grupa francuskich okrętów ma być w porcie Malmoe w Szwecji i dołączyć do misji NATO Baltic Sentry oraz ćwiczeń Steadfast Dart na Bałtyku.
  • Francuska grupa bojowa będzie wspierana przez okręty z Danii, Holandii, Hiszpanii, Maroka, Niemiec, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Włoch, uczestnicząc także w manewrach Neptune Strike i Cold Response.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Lotniskowiec wyruszył 27 stycznia z bazy w Tulonie na francuskie ćwiczenia Orion. Wkrótce, 25 lutego, zawinie do Malmoe w Szwecji i w tym porcie pozostanie przez kilka dni.

W kolejnych dniach grupa francuskich okrętów ma wziąć udział w misji NATO Baltic Sentry i ćwiczeniach Steadfast Dart na Morzu Bałtyckim, jak również w późniejszych manewrach: Neptune Strike (organizowanych przez NATO) i Cold Response (są to największe w tym roku ćwiczenia wojskowe w Norwegii).

Zobacz również:

Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle zawinie do portu w Malmo w Szwecji
Świat

Atomowy gigant na Bałtyku. Wiadomo, gdzie się zjawi. "Po raz pierwszy"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    Ćwiczenia NATO na Bałtyku. Francja wysłała lotniskowiec o napędzie atomowym

    Francuską lotniskowcową grupę bojową tworzą: lotniskowiec o napędzie atomowym Charles de Gaulle i okręty stanowiące jego eskortę i wsparcie - kilka fregat, okręt podwodny i jednostka zaopatrzenia. Prócz znaczących możliwości operacyjnych grupa ta jest również narzędziem komunikacji strategicznej i dyplomatycznej.

    Ministerstwo obrony w Paryżu podkreśliło, że francuską grupę wesprą także okręty bojowe: Danii, Holandii, Hiszpanii, Maroka, Niemiec, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Włoch.

    Na Bałtyku trwają ćwiczenia desantowe NATO Steadfast Dart 26, podczas których Sojusz testuje szybki przerzut sił z Europy południowej w celu wzmocnienia swojej wschodniej flanki.

    Zobacz również:

    HMS Prince of Wales weźmie udział w misji NATO w Arktyce
    Świat

    Brytyjczycy wysyłają lotniskowiec do Arktyki. Eksperci o drugim dnie operacji

    Paweł Sekmistrz
    Paweł Sekmistrz
    Sikorski w ''Gościu Wydarzeń'' o programie SAFE: Tego programu nie wymyślili politycy, tylko żołnierzePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze