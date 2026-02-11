W skrócie Nazwisko Fabrice'a Aidana, francuskiego dyplomaty, pojawia się ponad 200 razy w dokumentach dotyczących Jeffreya Epsteina.

Szef MSZ Francji skierował sprawę do prokuratury i wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec Aidana.

Nie ustalono bezpośredniego związku Aidana z przestępstwami seksualnymi popełnionymi przez Epsteina.

Na jaw wychodzą kolejne nazwiska znanych osób, powiązanych z amerykańskim przestępcą Jeffreyem Epsteinem.

Teraz głośno jest na temat Fabrice'a Aidana, francuskiego dyplomaty, byłego urzędnika MSZ.

Afera Epsteina. Skandal we Francji, reaguje szef MSZ

Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot powiedział w środę w rozmowie z francuskim radiem RTL, że skontaktował się z wymiarem sprawiedliwości, aby "zgłosić domniemane fakty", dotyczące dyplomaty Fabrice'a Aidana, wymienionego w aktach Epsteina.

"Fakty są niezwykle poważne, byłem przerażony" - mówił Barrot. Dodał, że zrobił to, co zrobiłby każdy na jego miejscu. "Skontaktowałem się z prokuraturą, wszcząłem dochodzenie administracyjne, a także wszcząłem wobec niego postępowanie dyscyplinarne" - powiedział w rozmowie z RTL.

Przyznał, że nie może wykluczyć, iż w dokumentach Epsteina pojawią się jeszcze inne nazwiska dyplomatów.

Afera Epsteina. Na jaw wychodzą kolejne znane nazwiska

Aidan od 25 lat był urzędnikiem MSZ, w latach 2010-2017 był sekretarzem ds. wschodnich. Francuskie media podają, że jego nazwisko pojawia się ponad 200 razy w dokumentach, związanych z Jeffreyem Epsteinem.

Portal śledczy Mediapart ujawnił, że Aidan znał nawet kod dostępu do paryskiego apartamentu Epsteina. Wiadomo też, że wymieniał poufne maila z biznesmenem w czasach, gdy pracował przy ONZ jako doradca norweskiego dyplomaty Terje Roed-Larsena. Z ujawnionych informacji wynika też, że miał przekazywać Epsteinowi informacje dotyczące francuskiej dyplomacji.

Na tym etapie nie ustalono bezpośredniego związku między dyplomatą a przestępstwami seksualnymi, popełnionymi przez miliardera.

W ostatnich latach Fabrice Aidan pracował również dla koncernu energetycznego Engie, który ogłosił zawieszenie go w pełnieniu obowiązków.

Afera Epsteina. W dokumentach znane nazwiska

Afera Epsteina zatacza coraz szersze kręgi. Wśród osób powiązanych z przestępcą są politycy, biznesmeni i osoby ze świata show-biznesu. We Francji głównym następstwem afery jest rezygnacja byłego ministra kultury Jacka Langa z obecnego stanowiska - szefa paryskiego Instytutu Świata Arabskiego. Lang wymieniany jest ponad 600 razy w dokumentach związanych z Epsteinem.

Wczoraj media informowały o tym, że sekretarz handlu USA Howard Lutnick w 2012 roku odwiedził prywatną wyspę Jeffreya Epsteina.

W poniedziałek książę William i księżna Kate przyznali, że są "głęboko zaniepokojeni" najnowszymi doniesieniami w sprawie akt Jeffreya Epsteina. Jedną z osób ponownie poddanych kontroli w związku z aferą jest książę Andrzej, bliski przyjaciel Epsteina. Wątek Epsteina przewija się także w kontekście parlamentu Wielkiej Brytanii. Szef sztabu premiera - Morgan McSweeney, podał się w niedzielę do dymisji.

Dokumenty, dotyczące afery Epstein,a zostały opublikowane 30 stycznia w USA.

