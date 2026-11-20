W skrócie Francuski Senat przyjął ustawę wprowadzającą domniemanie zgodności z prawem użycia broni przez policjantów podczas interwencji stosunkiem głosów 205 do 110.

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez oraz senator Lauriane Josende argumentują, że nowe przepisy mają zapewnić funkcjonariuszom lepszą ochronę prawną.

Krytycy ustawy oraz ONZ ostrzegają przed nadużyciami, a lewicowe partie zapowiedziały zaskarżenie nowych przepisów do Rady Konstytucyjnej.

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Ustawa budząca spore kontrowersje we Francji została przyjęta przez Senat stosunkiem głosów 205 do 110. Nowe przepisy zakładają, że policjant, który w ramach służby zastrzeliwuje przestępcę, robi to zgodnie z prawem, chyba że zostanie udowodnione, że było inaczej.

Prawo było popierane przez skrajną prawicę oraz obóz rządzący. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez stwierdził, że ustawa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa policjantów.

- Celem jest zapewnienie funkcjonariuszom ochrony prawnej dostosowanej do wyjątkowych warunków, w których muszą interweniować - mówiła z kolei senator Lauriane Josende z partii Republikanów. Według niej policjanci, nie będą już zatrzymywani w celu przesłuchania.

Francja. Kontrowersyjna ustawa przegłosowana przez Senat

Nie wszyscy jednak zgadzają się z argumentacją przedstawioną przez zwolenników ustawy. Krytycy twierdzą, że da ona policjantom "licencję na zabijanie". Według nich nowe prawo doprowadzi do wzrostu liczby zabójstw ze strony policjantów.

Również ONZ wyraziło zaniepokojenie przepisami. Według Morrisa Tidballa-Binza zajmującego się przypadkami egzekucji pozasądowych w organizacji, ustawa sprawi, że ofiary i ich rodziny będą musiały obalać założenie, że funkcjonariusz zawsze działał zgodnie z prawem.

Nowe prawo wywołuje kontrowersje przede wszystkim z uwagi na oskarżenia wielokrotnie kierowane wobec policji, że ta dopuszcza się aktów przemocy, przede wszystkim przeciwko czarnoskórym i pochodzącym z krajów arabskich mężczyznom. Wielokrotnie zdarzało się, że funkcjonariusze podczas interwencji zabijali podejrzanego, co prowadziło do ogólnokrajowych protestów.

Dlatego też lewicowe partie, które sprzeciwiają się ustawie, zapowiedzieli, że zaskarżą ją do Rady Konstytucyjnej.



