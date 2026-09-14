W skrócie Finlandia zdecydowała o przystąpieniu do programu odstraszania nuklearnego prowadzonego przez Francję, podkreślając zacieśnienie współpracy dwustronnej.

Celem inicjatywy jest wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zapewnieniu, że Finlandia nie planuje rozmieszczania broni jądrowej na swoim terytorium w czasie pokoju.

Norwegia również wcześniej dołączyła do francuskiego programu, który obejmuje pogłębione konsultacje i możliwość wspólnych ćwiczeń nuklearnych.

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Prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił wizję tej inicjatywy w marcu tego roku, proponując współpracę innym krajom europejskim.

W poniedziałek biuro Macrona ogłosiło, że do inicjatywy odstraszania nuklearnego pod przewodnictwem Francji zdecydowała się dołączyć Finlandia.

"Decyzja ta, zgodna z międzynarodowymi zobowiązaniami obu państw, stanowi istotny krok na rzecz bezpieczeństwa Europy i współpracy dwustronnej" - czytamy w komunikacie.

Finlandia dołącza do francuskiej inicjatywy odstraszania nuklearnego

Decyzja Finlandii przyczyni się także do "umocnienia partnerstwa" między oboma krajami i "stworzy możliwości strategicznego ostrzegania i zarządzania eskalacją poniżej progu użycia broni jądrowej".

"W najbliższych miesiącach powołana zostanie grupa sterująca ds. kwestii nuklearnych, która zajmie się wdrażaniem tej współpracy. Oba państwa potwierdzają swoje dążenie do budowy silniejszej, bezpieczniejszej i lepiej chronionej Europy" - czytamy w komunikacie.

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Głos w sprawie zabrał również prezydent Finlandii, Alexander Stubb. "Partnerstwo obronne między Finlandią a Francją pogłębia się" - napisał w mediach społecznościowych, potwierdzając, że jego kraj zdecydował się dołączyć do inicjatywy.

"Wzmocnienie bezpieczeństwa". Finlandia dołącza do inicjatywy Francji

Jak zapewnił, francuska inicjatywa odstraszania nuklearnego "przede wszystkim ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa europejskiego". "Wzmacnia to odpowiedzialność Europy za własną obronę i pomaga zapobiegać eskalacji" - opisał.

Stubb zapewnił przy tym, że Finlandia nie zamierza rozmieszczać broni jądrowej na swoim terytorium w czasie pokoju.

Nadmienił też, że "francuska inicjatywa nie zastępuje ani nie pokrywa się z odstraszaniem nuklearnym NATO". "Najważniejszym priorytetem Finlandii jest działanie w ramach NATO i Unii Europejskiej" - oświadczył.

Odstraszanie nuklearne w Europie. Norwegia i Francja zacieśniły sojusz

Francja zaproponowała europejskim sojusznikom rozszerzenie współpracy w zakresie odstraszania nuklearnego, dążąc do wzmocnienia wiarygodności swojego arsenału jądrowego poza granicami kraju.

Program przewiduje m.in. wspólne ćwiczenia, możliwość krótkoterminowego rozmieszczenia środków zdolnych do posiadania broni jądrowej na terytorium sojuszniczym czy pogłębione konsultacje między krajami.

W maju do francuskiej inicjatywy odstraszania nuklearnego dołączyła Norwegia.- To bardzo ważny etap w naszym partnerstwie. Będzie to siłą napędową bardzo ambitnej współpracy - skomentował ten ruch Macron.

Źródło: agencja Reutera

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