Prezydent Francji zapowiedział podczas wizyty w bazie Dowództwa Odstraszania Jądrowego w l'Île Longue zwiększenie arsenału jądrowego i możliwość rozmieszczenia go wśród sojuszników, w tym w Polsce.

- Francja zwiększy rozmiar swojego arsenału nuklearnego i wzmocni swoją siłę odstraszającą - zapowiedział prezydent, twierdząc, że jest to odpowiedź na "wzrost ryzyka występowania konfliktów na skalę globalną przekraczających próg nuklearny".

Macron zapowiedział zwiększenie arsenału nuklearnego. Polska uwzględniona w planach

Emmanuel Macron poinformował w l'Île Longue, że razem z rozkazem powiększenia arsenału uruchomiona została inicjatywa, w ramach której broń będzie trafiała do państw sojuszniczych.

- W pewnych okolicznościach możliwe będzie rozmieszczenie strategicznych zasobów wśród sojuszników. Niemcy będą miały kluczową rolą. Polska, Holandia, Belgia, Dania także dołączą do wysiłków Francji - zapowiedział Macron.

Według francuskiego prezydenta o zmianach w doktrynie nuklearnej zostały powiadomione Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, a program ma być komplementarny w stosunku do zbrojeń w ramach NATO.

- Obecnie przeżywamy okres geopolitycznych zawirowań, który niesie ze sobą wiele zagrożeń - powiedział prezydent Francji.

Francuska broń jądrowa w Polsce. Macron o "pewnych okolicznościach"

Deklaracja prezydenta Francji padła po tym, jak zainteresowanie bronią jądrową wyraził na antenie Polsat News prezydent Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki w niedzielnym "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" zadeklarował, że "jest wielkim zwolennikiem tego, aby Polska oczywiście przystąpiła do projektu jądrowego", ponieważ znajduje się "na granicy konfliktu zbrojnego".

Prezydent nie przekreślił żadnego z wariantów przystąpienia do projektu jądrowego - nie wykluczył współpracy z Amerykanami, partycypacją w przedsięwzięciu europejskim, jakie w poniedziałek zapowiedział Macron, a nawet inicjatywy wewnętrznej.

- Musimy działać w takim kierunku, abyśmy mogli rozpocząć pracę - mówił prezydent Nawrocki, zaznaczając, że wszelkie kroki w tej sprawie powinny zostać podjęte "z szacunkiem dla wszystkich regulacji" międzynarodowych.

