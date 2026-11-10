Francja znalazła winnego cyberataków na lodówki. To regionalne mocarstwo

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Francja oskarża Iran o przeprowadzenie akcji cybernetycznej, po której masowo przestały działać systemy chłodzenia w sklepach spożywczych. Lodówki zamiast chłodzić zaczęły grzać, straty szacowano na miliony euro. Paryż będzie zabiegał w Unii Europejskiej o nałożenie sankcji na reżim w Teheranie.

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Minister Jean-Noel Barrot. W tle puste lodówki w sklepie po cyberataku na systemy chłodnicze we Francji.
Awaria lodówek we Francji. Ruch MSZ w Paryżu. Na zdj. minister Jean-Noel BarrotAgencja Forum/Lucien Libert/AFP/MAGALI COHENmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Francuski resort spraw zagranicznych wskazał irańskich Strażników Rewolucji Islamskiej jako sprawców październikowych cyberataków na systemy chłodnicze w kraju.
  • W odpowiedzi na incydent minister Jean-Noel Barrot zapowiedział, że Paryż będzie dążył do nałożenia sankcji na Iran przez Unię Europejską.
  • Hakerzy przejęli kontrolę nad funkcją szybkiego rozmrażania, podnosząc temperaturę w lodówkach do 50 stopni Celsjusza, co spowodowało wielomilionowe straty.
  • Cyberatak dotknął około 300 sklepów spożywczych w całej Francji, zmuszając właścicieli do utylizacji zepsutej żywności.
  • Szef francuskiej dyplomacji ostrzegł, że Francja podejmie wszelkie niezbędne środki, w tym te nieujawniane publicznie, aby ukarać sprawców ataku.
  • Misja Iranu przy ONZ nie skomentowała oskarżeń, a Teheran systematycznie zaprzecza swojemu udziałowi w złośliwych operacjach cybernetycznych.
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Za atakami, które w październiku zakłóciły systemy chłodnicze w sklepach na terenie Francji, stoją irańscy Strażnicy Rewolucji Islamskiej - wynika z komunikatu MSZ w Paryżu. Do siedziby resortu wezwano irańskiego ambasadora.

W poniedziałek wieczorem minister Jean-Noel Barrot zapowiedział, że Francja będzie naciskać, żeby Unia Europejska wprowadziła sankcje odwetowe. Ruch reżimu ajatollahów nazwał "atakiem na niespotykaną skalę".

Francja grozi Iranowi. "Podejmiemy wszelkie niezbędne środki"

- Podejmiemy wszelkie niezbędne środki, w tym takie, o których nie będziemy mówić publicznie, jeśli uznamy je za proporcjonalne i konieczne, aby powstrzymać wszelkie nowe ataki i ukarać osoby odpowiedzialne za tę niedopuszczalną agresję - ostrzegał szef francuskiej dyplomacji.

Barrot powoływał się na francuską doktrynę cyberobrony, która daje rządzącym wiele opcji działania.

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W połowie października informowaliśmy o cybernetycznym ataku na terenie Francji. Jednej nocy lodówki przestały działać w około 300 sklepach głównych sieci, otwiera się w nowym oknie. Straty szacowano na kilka milionów euro.

Hakerzy zdołali dostać się do programu szybkiego rozmrażania, co umożliwiło im podniesienie temperatury w lodówkach do 50 stopni Celsjusza. W niektórych miejscach żywność musiała zostać wyrzucona.

Iran odrzuca oskarżenia. Misja przy ONZ milczy

Misja Iranu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych nie odpowiedziała na prośby o komentarz. Iran systematycznie zaprzecza prowadzeniu złośliwych operacji cybernetycznych - zauważyła agencja Reutera.

Relacje między Paryżem a Teheranem od lat są napięte ze względu na irański program nuklearny, działania Iranu na Bliskim Wschodzie oraz zatrzymanie kilku obywateli francuskich, otwiera się w nowym oknie.

Francuscy urzędnicy twierdzą, że Teheran staje się coraz bardziej wrogi, ponieważ Paryż wspiera irańskie społeczeństwo obywatelskie.

Źródło: France Info, Reuters

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