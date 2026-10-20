Francja zapowiada mocną reakcję na zamieszki. "Masowe rozmieszczenie sił"

Maria Literacka

Maria Literacka

- Rozmieszczenie sił w najbliższą sobotę będzie masowe - zapowiedział we wtorek premier Francji Sebastien Lecornu, informując o krokach podjętych w związku z kolejnymi planowanymi protestami. Szef rządu przekazał, że resort spraw wewnętrznych przekazał prefekturom instrukcje w tej sprawie.

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Policjanci stojący naprzeciw płonących stert śmieci podczas zamieszek w Paryżu.
Akcja policji w pobliżu Placu Republiki w Paryżu podczas zamieszekMATTHIEU RONDELAFP

W skrócie

  • Premier Francji zapowiedział masowe rozmieszczenie sił w związku z planowanymi protestami w najbliższą sobotę.
  • Zapewniono, że działania służb bezpieczeństwa zostaną zwiększone po uznaniu wcześniejszych działań za niewystarczające.
  • W Paryżu tymczasowo zakazano noszenia pojemników z benzyną, gazem oraz fajerwerków, aby zwiększyć bezpieczeństwo.
  • W kilku miastach Francji, w tym w Paryżu, Bordeaux i Nicei, wprowadzono częściową godzinę policyjną po masowych protestach i zamieszkach.
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Premier Francji przyznał, że operacja zapewniania bezpieczeństwa podczas protestów, które przetoczyły się przez kraj w miniony weekend, okazała się niewystarczająca. W obliczu zapowiadanej kontynuacji demonstracji Sebastien Lecornu obiecał podjęcie bardziej zdecydowanych działań w tym zakresie.

Francja. Protesty przerodziły się w zamieszki. Premier zapowiada "masowe rozmieszczenie sił"

Lecornu potępił "opracowywanie w niektórych miejscach planu powstania", o co oskarżył "ugrupowania skrajnie lewicowe i ultralewicowe".

- Nie tolerujemy sytuacji, w której mogą (one - red.) maszerować w kierunku Pałacu Elizejskiego i Matignon - podkreślił szef francuskiego rządu, odnosząc się do rezydencji prezydenta oraz siedziby premiera w Paryżu.

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Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez również zapewnił, że skala działań podejmowanych w nadchodzącą sobotę zostanie zwiększona.

- Strategia zostanie zrewidowana pod kątem stosowanych środków - oczywiście pod względem liczby, zaangażowanych sił, a także szybkości reakcji i mobilności - aby uderzyć i wywrzeć wpływ na te grupy, które rozpraszają siły porządkowe w sposób (...) niezwykle zaplanowany - zapowiedział szef resortu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa paryska policja już we wtorek tymczasowo zakazała noszenia kanistrów i butelek z benzyną lub gazem, a także posiadania fajerwerków.

Setki tysięcy Francuzów wyszły protestować. Skończyło się na godzinie policyjnej

Do zamieszek doszło w sobotę po tym, jak około pół miliona demonstrantów wyszło na ulice Francji, aby wyrazić sprzeciw między innymi wobec wysokich kosztów utrzymania.

W następstwie tych wydarzeń w poniedziałek w kilku miastach, między innymi w Paryżu, Bordeaux i Nicei, wprowadzono częściową godzinę policyjną. Lecornu zapowiedział, że we wtorek wieczorem zostaną podjęte decyzje w sprawie ogłoszenia jej "tam, gdzie sytuacja tego wymaga".

Źródło: AFP

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