Minister cyfryzacji Jean-Noel Barrot zapowiedział "zakończenie skandalu", którym jest dostęp nieletnich do treści pornograficznych - informuje stacja RFI. Nowe projekty rozwiązań zostaną opublikowane w tym tygodniu.

"Nie" dla pornografii

W wywiadzie dla francuskiego "La Parisien" minister cyfryzacji mówił, że zamierza położyć kres temu problemowi. - W 2023 roku zakończy się dostęp naszych dzieci do stron pornograficznych - deklarował.

Francuzi chcą, by uzyskanie dostępu do materiałów pornograficznych wymagało zainstalowania aplikacji, która umożliwi potwierdzenie wieku. - Będzie to działać trochę jak potwierdzenie bankowe przy zakupach w sieci - powiedział Barrot dziennikowi "La Parisien".

Minister cyfryzacji zwraca uwagę, że Francja będzie pierwszym krajem na świecie, który przyjmie tego typu rozwiązanie. W większości państw europejskich, użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat, aby mieć dostęp do pornografii. Jednak w żadnym z krajów nie przyjęto dotychczas narzędzi, które weryfikowałyby wiek użytkowników.

Pornografia wśród dzieci. Niepokojące dane

We wrześniu ubiegłego roku w raporcie zatytułowanym "Piekło za kulisami" ("l'Enfer du Decor") autorstwa francuskich senatorów napisano, że zjawisko oglądania przez dzieci treści pornograficznych jest "masowe, codzienne i toksyczne". Z raportu wynika, że aż 2/3 dzieci poniżej 15. roku życia miało kontakt z materiałami porno.

Według sondażu opublikowanego w 2018 roku na stronie francuskiego rządu "Chronię moje dziecko przed pornografią", prawie jedno na troje dzieci było narażone na pornografię w wieku 12 i 62 proc. w wieku 15 lat.

Ochrona dzieci przed pornografią była jednym z priorytetów walczącego o reelekcję prezydenta Emmanuela Macrona. W ubiegłym roku prezydent uruchomił inicjatywę Laboratorium Ochrony Dzieci w Internecie, poprzez którą naukowcy i przedstawiciele najważniejszych firm branży mają współpracować przy tworzeniu skutecznych metod ochrony nieletnich w sieci.