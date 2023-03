Francja: Zaczął strzelać z karabinu maszynowego. Dwie osoby zginęły

Oprac.: Karolina Gawot Świat

We francuskiej dzielnicy Rennes w północno-zachodniej części Francji mężczyzna zaczął strzelać z karabinu maszynowego do grupy młodych osób. Dwie zmarły na miejscu. Do zdarzenia doszło w momencie, w którym w kraju dochodzi do masowych i agresywnych protestów związanych z podwyższeniem wieku emerytalnego.

Zdjęcie Dwóch mężczyzn zastrzelonych w Rennes / JEROME GILLES / NurPhoto / Twitter / AFP