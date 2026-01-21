Francja z inicjatywą ws. Grenlandii. Zawraca się z prośbą do sojuszników
Francja zwróciła się z prośba o zgodę na przeprowadzenie ćwiczeń NATO w Grenlandii i zadeklarowała gotowość do aktywnego zaangażowania w manewry w Arktyce - poinformowało biuro prezydenta Emmanuela Macrona. Inicjatywa Paryża pojawia się w momencie rosnącej obecności wojskowej państw sojuszu na wyspie oraz narastających napięć wokół Grenlandii wywołanych m.in. ostrą retoryką prezydenta USA Donalda Trumpa.
- Francja zwróciła się z prośbą do sojuszników o zgodę na przeprowadzenie ćwiczeń NATO w Grenlandii i zadeklarowała gotowość do aktywnego udziału w manewrach w Arktyce.
- Na Grenlandii odbyły się ćwiczenia 'Arctic Endurance' z udziałem żołnierzy z Francji, Szwecji, Niemiec i Norwegii, a Francja zapewniła, że działania nie są wymierzone przeciwko komukolwiek.
- USA ogłosiły plany nałożenia ceł na osiem państw europejskich, jeśli będą one motywować się sprzeciwem wobec amerykańskich planów dotyczących Grenlandii.
Francja zwróciła się w środę z prośbą o zgodę na przeprowadzenie ćwiczeń NATO w Grenlandii. Jak poinformowało w środę biuro prezydenta Francji Emmanuela Macrona, Paryż jest gotowy, aby się w nie zaangażować.
Tydzień wcześniej francuski dyplomata i przedstawiciel ds. regionów polarnych Olivier Poivre d'Arvor przekazał w rozmowie z serwisem France Info, że na Grenlandię dotarło pierwszych 15 francuskich żołnierzy.
Na miejscu odbywały się ćwiczenia "Arctic Endurance", w których wzięli udział także żołnierze z Szwecji, Niemiec i Norwegii. Misja zakończyła się w niedzielę.
Wówczas 15 żołnierzy Bundeswehry wróciło do kraju, a duńskie Ministerstwo Obrony wyraziło nadzieję, że do manewrów dołączą kolejne państwa NATO.
Davos. Emmanuel Macron: Wkraczamy w świat bezprawia
Do operacji doszło przy powtarzających się groźbach Donalda Trumpa dotyczących możliwego zbrojnego przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone.
W związku z tym, wtorkowy szczyt w Davos upłynął pod znakiem narastającego napięcia między USA a Europą, wywołanego kryzysem wokół wyspy i coraz ostrzejszą retoryką Trumpa wobec europejskich sojuszników.
Francja zajęła jedno z najbardziej zdecydowanych stanowisk. Prezydent Emmanuel Macron podkreślił, że wkraczamy w "świat bezprawia, w którym łamane jest prawo międzynarodowe".
Polityk wezwał do odrzucenia "prawa silniejszego", potępiając "dryfowanie w stronę autokracji i wzrostu przemocy" oraz świat, w którym "konflikt stał się normą".
- Francja i Europa są oddane suwerenności i niepodległości narodowej, a także ONZ i jej Karcie - zaznaczył Macron.
Odnosząc się do obecności europejskich żołnierzy na Grenlandii, francuski przywódca zapewniał, że działania te nie są wymierzone przeciwko komukolwiek.
- Nie grozimy nikomu. Wspieramy sojusznika, opierając się na lekcjach wyniesionych z II wojny światowej - podkreślił.
USA-Grenlandia. Trump nałoży cła na osiem państw
W sobotnim wpisie na platformie Truth Social Trump postawił europejskim przywódcom ultimatum.
Stany Zjednoczone planują nałożyć od 1 lutego cła w wysokości 10 proc. na Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię i Finlandię.
Ustanowione stawki celne mogą ulec zmianie, jeśli osiem państw nadal będzie torpedować plany USA dotyczące Grenlandii.
"Cła wzrosną do 25 proc. od 1 czerwca i będą obowiązywać do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakupu Grenlandii przez Stany Zjednoczone" - przekazał prezydent USA.
