W skrócie Francja zwróciła się z prośbą do sojuszników o zgodę na przeprowadzenie ćwiczeń NATO w Grenlandii i zadeklarowała gotowość do aktywnego udziału w manewrach w Arktyce.

Na Grenlandii odbyły się ćwiczenia 'Arctic Endurance' z udziałem żołnierzy z Francji, Szwecji, Niemiec i Norwegii, a Francja zapewniła, że działania nie są wymierzone przeciwko komukolwiek.

USA ogłosiły plany nałożenia ceł na osiem państw europejskich, jeśli będą one motywować się sprzeciwem wobec amerykańskich planów dotyczących Grenlandii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Francja zwróciła się w środę z prośbą o zgodę na przeprowadzenie ćwiczeń NATO w Grenlandii. Jak poinformowało w środę biuro prezydenta Francji Emmanuela Macrona, Paryż jest gotowy, aby się w nie zaangażować.

Tydzień wcześniej francuski dyplomata i przedstawiciel ds. regionów polarnych Olivier Poivre d'Arvor przekazał w rozmowie z serwisem France Info, że na Grenlandię dotarło pierwszych 15 francuskich żołnierzy.

Na miejscu odbywały się ćwiczenia "Arctic Endurance", w których wzięli udział także żołnierze z Szwecji, Niemiec i Norwegii. Misja zakończyła się w niedzielę.

Wówczas 15 żołnierzy Bundeswehry wróciło do kraju, a duńskie Ministerstwo Obrony wyraziło nadzieję, że do manewrów dołączą kolejne państwa NATO.

Davos. Emmanuel Macron: Wkraczamy w świat bezprawia

Do operacji doszło przy powtarzających się groźbach Donalda Trumpa dotyczących możliwego zbrojnego przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone.

W związku z tym, wtorkowy szczyt w Davos upłynął pod znakiem narastającego napięcia między USA a Europą, wywołanego kryzysem wokół wyspy i coraz ostrzejszą retoryką Trumpa wobec europejskich sojuszników.

Francja zajęła jedno z najbardziej zdecydowanych stanowisk. Prezydent Emmanuel Macron podkreślił, że wkraczamy w "świat bezprawia, w którym łamane jest prawo międzynarodowe".

Polityk wezwał do odrzucenia "prawa silniejszego", potępiając "dryfowanie w stronę autokracji i wzrostu przemocy" oraz świat, w którym "konflikt stał się normą".

- Francja i Europa są oddane suwerenności i niepodległości narodowej, a także ONZ i jej Karcie - zaznaczył Macron.

Odnosząc się do obecności europejskich żołnierzy na Grenlandii, francuski przywódca zapewniał, że działania te nie są wymierzone przeciwko komukolwiek.

- Nie grozimy nikomu. Wspieramy sojusznika, opierając się na lekcjach wyniesionych z II wojny światowej - podkreślił.

USA-Grenlandia. Trump nałoży cła na osiem państw

W sobotnim wpisie na platformie Truth Social Trump postawił europejskim przywódcom ultimatum.

Stany Zjednoczone planują nałożyć od 1 lutego cła w wysokości 10 proc. na Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię i Finlandię.

Ustanowione stawki celne mogą ulec zmianie, jeśli osiem państw nadal będzie torpedować plany USA dotyczące Grenlandii.

"Cła wzrosną do 25 proc. od 1 czerwca i będą obowiązywać do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakupu Grenlandii przez Stany Zjednoczone" - przekazał prezydent USA.

Chodzi o Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię i Finlandię.

Gramatyka w "Gościu Wydarzeń": Mam duży szacunek do Petru, między innymi za "sześciu króli" Polsat News