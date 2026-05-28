W skrócie Rzecznik MSZ Francji, Pascal Confavreux, podkreślił wagę obecności Europy jako strony w negocjacjach z Rosją i przekonywał o znaczeniu europejskich środków nacisku.

Francja apeluje, aby zamiast skupiać się na wyborze mediatora, zwrócić uwagę na istotę samych mediacji w rozmowach z Rosją.

W mediach pojawiają się spekulacje dotyczące kandydatów, którzy mogliby reprezentować Europę w negocjacjach, podczas gdy przedstawiciele UE wyrażają obawę, by nie poddać się rosyjskiej narracji w tym temacie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- To kluczowe, aby Europa mogła być stroną negocjacji z Rosją - powiedział w czwartek Pascal Confavreux, podkreślając, że państwa kontynentu mają swój własny interes w rozmowach z Moskwą.

- Europa dysponuje także różnymi środkami nacisku w tych rozmowach - dodał rzecznik MSZ Francji. Zwrócił także uwagę, że Europejczycy zbyt mocno skupiają się na osobie, która ma prowadzić mediacje.

Francja z apelem do Europy. Chodzi o rozmowy z Rosją

- Powinniśmy unikać skupiania się na mediatorze, a zamiast tego przyjrzeć się istocie samej mediacji - zaapelował Confavreux.

Apel z francuskiego MSZ pojawił się w kontekście czwartkowej dyskusji ministrów spraw zagranicznych UE na temat ewentualnych przyszłych rozmów z Rosją.

Kreml oświadczył w środę, że Władimir Putin jest "otwarty" na negocjacje z Europą. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w ostatnich tygodniach wzywał do ożywienia dyplomacji i włączenia się Europy w ten proces.

- Warto ustalić, kto konkretnie będzie reprezentował Europę - powiedział w tym miesiącu ukraiński przywódca. Światowe media od tygodni spekulują na temat tożsamości potencjalnego mediatora.

Kto z Europy powinien rozmawiać z Rosją? Fala spekulacji

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas stwierdziła w czwartek, że Unia Europejska nie powinna dać się wciągnąć w rosyjską pułapkę, dyskutując o tym, kto mógłby reprezentować Europę w ewentualnych przyszłych rozmowach z Rosją.

- Uważam, że to pułapka, w którą Rosja chce nas wciągnąć, abyśmy dyskutowali o tym, kto będzie z nimi rozmawiał, podczas gdy oni już wybierają, kto jest odpowiedni, a kto nie - powiedziała Kallas.

Źródło: Reuters





"Pieniądze nie idą za pacjentem". Kliniki alarmują ws. programu in vitro Polsat News