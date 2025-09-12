Francja wzywa ambasadora Rosji. "Absolutnie niedopuszczalne"
Rosyjski ambasador zostanie wezwany do MSZ Francji w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Szef francuskiej dyplomacji podkreślił, że działania Moskwy są "absolutnie niedopuszczalne".
W skrócie
- Rosyjski ambasador w Paryżu zostanie wezwany do MSZ Francji po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
- Szefowie dyplomacji Francji, Holandii i Hiszpanii solidarnie potępili działania Rosji i wezwali rosyjskich przedstawicieli do złożenia wyjaśnień.
- Część z rosyjskich dronów, które wtargnęły w polską przestrzeń, została zestrzelona.
- Ambasador zostanie wezwany dziś rano - oświadczył minister spraw zagranicznych Jean-Noel Barrot w rozmowie z Radio France.
- Powiemy mu, że nie damy się zastraszyć, niezależnie od tego czy jest to zamierzone, czy nie, przypadkowe, czy nie, jest to bardzo poważne, absolutnie nie do przyjęcia - podkreślił, cytowany przez agencję AFP.
Wcześniej prezydent Emmanuel Macron przekazał, że Francja wyśle do Polski trzy myśliwce Rafale, które pomogą chronić polskiego nieba.
Drony nad Polską. Europejscy sojusznicy solidarni z Polską
Działania Kremla potępił również szef dyplomacji Holandii David van Weel. Amsterdam także pilnie wezwał rosyjskiego ambasadora i zażądał wyjaśnień ws. naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Holandia była czynnie zaangażowana w ochronę polskiego nieba. Królewskie Holenderskie Siły Powietrzne były zaangażowane w neutralizację części rosyjskich bezzałogowców, w operacji uczestniczyły ich myśliwce F-35.
Przedstawiciela Rosji wezwał także hiszpański resort dyplomacji.
Bezprecedensowy atak Rosji. Część dronów zestrzelona
Zaraz po nocy z wtorku na środę, charge d'affaires rosyjskiej ambasady został wezwany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie. Otrzymał notę protestacyjną. Rosyjski dyplomata oświadczył, że oskarżenia są bezpodstawne.
Premier Donald Tusk poinformował, że drony po raz pierwszy nadleciały z Białorusi, a szczątki jednego z nich uszkodziły dom mieszkalny na Lubelszczyźnie. Według najnowszych informacji, polską przestrzeń powietrzną naruszyło 21 dronów. Wcześniej premier Donald Tusk informował o 19 dronach.
W związku z bezprecedensowym atakiem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło decyzję o zestrzeleniu części bezzałogowców, stanowiących bezpośrednie zagrożenia dla mieszkańców Polski.