Francja wzywa ambasadora Rosji. "Absolutnie niedopuszczalne"

Jakub Krzywiecki

Rosyjski ambasador zostanie wezwany do MSZ Francji w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Szef francuskiej dyplomacji podkreślił, że działania Moskwy są "absolutnie niedopuszczalne".

Francuski minister spraw zagranicznych wezwał przedstawiciela Rosji ws. dronów
Francuski minister spraw zagranicznych wezwał przedstawiciela Rosji ws. dronówABDUL SABOOR / POOLAFP

W skrócie

  • Rosyjski ambasador w Paryżu zostanie wezwany do MSZ Francji po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
  • Szefowie dyplomacji Francji, Holandii i Hiszpanii solidarnie potępili działania Rosji i wezwali rosyjskich przedstawicieli do złożenia wyjaśnień.
  • Część z rosyjskich dronów, które wtargnęły w polską przestrzeń, została zestrzelona.
- Ambasador zostanie wezwany dziś rano - oświadczył minister spraw zagranicznych Jean-Noel Barrot w rozmowie z Radio France.

- Powiemy mu, że nie damy się zastraszyć, niezależnie od tego czy jest to zamierzone, czy nie, przypadkowe, czy nie, jest to bardzo poważne, absolutnie nie do przyjęcia - podkreślił, cytowany przez agencję AFP.

Wcześniej prezydent Emmanuel Macron przekazał, że Francja wyśle do Polski trzy myśliwce Rafale, które pomogą chronić polskiego nieba.

Drony nad Polską. Europejscy sojusznicy solidarni z Polską

Działania Kremla potępił również szef dyplomacji Holandii David van Weel. Amsterdam także pilnie wezwał rosyjskiego ambasadora i zażądał wyjaśnień ws. naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Holandia była czynnie zaangażowana w ochronę polskiego nieba. Królewskie Holenderskie Siły Powietrzne były zaangażowane w neutralizację części rosyjskich bezzałogowców, w operacji uczestniczyły ich myśliwce F-35.

Przedstawiciela Rosji wezwał także hiszpański resort dyplomacji.

Bezprecedensowy atak Rosji. Część dronów zestrzelona

Zaraz po nocy z wtorku na środę, charge d'affaires rosyjskiej ambasady został wezwany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie. Otrzymał notę protestacyjną. Rosyjski dyplomata oświadczył, że oskarżenia są bezpodstawne.

Premier Donald Tusk poinformował, że drony po raz pierwszy nadleciały z Białorusi, a szczątki jednego z nich uszkodziły dom mieszkalny na Lubelszczyźnie. Według najnowszych informacji, polską przestrzeń powietrzną naruszyło 21 dronów. Wcześniej premier Donald Tusk informował o 19 dronach.

W związku z bezprecedensowym atakiem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło decyzję o zestrzeleniu części bezzałogowców, stanowiących bezpośrednie zagrożenia dla mieszkańców Polski.

