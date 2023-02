Francja. W pożarze domu zginęła matka i jej siedmioro dzieci

Siedmioro dzieci w wieku od dwóch do 14 lat wraz z matką zginęły w pożarze domu w miejscowości Charly-sur-Marne we Francji - poinformowały władze. Z płomieni udało się uratować partnera kobiety, który z oparzeniami trafił do szpitala.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne/W pożarze zginęło osiem osób / Pompiers de Paris / facebook.com