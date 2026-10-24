W skrócie Francuska policja zatrzymała 135 osób w związku z ogólnokrajowymi protestami przeciwko wysokim kosztom utrzymania.

Służby skonfiskowały niebezpieczne przedmioty, w tym broń typu airsoft, katanę, proce, metalowe kulki oraz śrut ołowiany.

Władze zmobilizowały w całym kraju około 70 tysięcy funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, wspieranych przez wozy opancerzone i śmigłowce.

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W sobotę we Francji odbywają się kolejne protesty w związku z niezadowoleniem spowodowanym wysokimi kosztami życia.

Francuska policja aresztowała w całym kraju 135 osób i skonfiskowała różnego rodzaju broń - poinformował minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez, cytowany przez AFP. To dane do godz. 13.

W południe Nunez przekazał, że podczas demonstracji nie odnotowano żadnych poważnych incydentów.

Francja. Demonstracje w całym kraju

Wśród skonfiskowanej przez francuską policję broni znalazły się metalowe kulki, śrut ołowiany, fajerwerki, proce, stalowe kulki, broń improwizowana, katana oraz broń typu airsoft.

Po godz. 14 w Paryżu rozpoczęła się demonstracja, na którą wezwały związki zawodowe i organizacje licealistów. Francuski rząd zakazał demonstracji organizowanych poza ramami związków zawodowych.

Zgromadzenie miało się odbyć na Placu Bastylii, ale władze nie wyraziły na to zgody i zaproponowały alternatywną trasę. Część protestujących zdążyła się już tam ustawić, po pewnym czasie policja nakazała im rozejście się.

Wielka demonstracja w Paryżu we Francji AFP

Jak relacjonował dziennikarz AFP, policja w położonym na południowym wschodzie kraju Lyonie użyła gazu łzawiącego, aby rozproszyć około 150 demonstrantów w pobliżu centrum miasta. Demonstracje zostały tam zakazane, a protestujący przez krótką chwilę próbowali zablokować drogę.

Niespełna 10 osób zatrzymano w Nicei, gdzie wszelkie demonstracje w sobotę zostały zakazane. Na żadną demonstrację nie zezwolono też w Nancy, Caen i Montpellier - w tych miastach aktywiści odwoływali się od zakazów, ale ich skargi zostały odrzucone.

Fala protestów we Francji. Kraj przygotował się na powtórkę

W zeszłym tygodniu organizowane w wielu francuskich miastach protesty przeciwko wysokim kosztom życia skończyły się zamieszkami. Agresywny tłum atakował policjantów, podpalał samochody i budynki oraz plądrował sklepy.

W związku z tym kraj przygotowywał się na sobotnie protesty. W centrum Paryża wiele sklepów i restauracji zostało zamkniętych i zabezpieczonych. Nieczynne pozostają również Luwr i muzeum d'Orsay.

Na Polach Elizejskich pojawiły się patrole jednostek antyterrorystycznych. Policyjne furgonetki otoczyły również Łuk Triumfalny. Zamkniętych zostało też około 20 stacji metra.

- Władze zmobilizowały w całym kraju około 70 tys. funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa - poinformował minister spraw zagranicznych Laurent Nunez. W wielu miejscach porządku pilnują również wozy opancerzone i śmigłowce.

Na protesty przygotowywały się również Włochy, gdzie także w ostatnim czasie dochodziło do zamieszek. W związku z tym władze zdecydowały się wzmocnić środki bezpieczeństwa w ośmiu miastach w kraju, w tym w Rzymie i Mediolanie. Zapowiedziano wykorzystanie dronów oraz śmigłowców do monitorowania przebiegu zgromadzeń.

Źródło: AFP



