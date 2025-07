Francja spodziewa się wojny. W nowym dokumencie główny nacisk kładą na Polskę

Głównym punktem dokumentu jest strategia działania państwa do 2030 roku. W analizie zawarto 11 celów strategicznych, które muszą zostać osiągnięte do końca dekady, co ma zapewnić niepodległość i suwerenność narodową. W dokumencie mowa jest m.in. o utrzymaniu suwerennego odstraszania nuklearnego, moralnym odrodzeniu narodu, gospodarce przygotowanej do wojny, czy też wzmocnieniu partnerstw międzynarodowych.