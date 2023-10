Do 2027 roku powstanie we Francji 238 nowych brygad żandarmerii - poinformował w poniedziałek prezydent Emmanuel Macron. Jego zdaniem ta inwestycja ma "charakter historyczny". Utworzone brygady mają cechować się nowością operacyjną, bo wyposażone będą w ciężarówki przystosowane do przemieszczania się w różnorodnym terenie.