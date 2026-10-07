Francja przeprowadziła test rakietowy. Zareagował rzecznik Putina

Krzysztof Ryncarz
Marcin Czekaj

Krzysztof Ryncarz, Marcin Czekaj

- Rosja jest czujna i wszystko monitoruje - stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. W ten sposób odniósł się do przeprowadzonego przez Francję testu pocisku zdolnego do przenoszenia głowic jądrowych. Próbą rakietową chwalił się prezydent Emmanuel Macron.

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Dmitrij Pieskow przy mównicy w garniturze i czerwonym krawacie, obok zrzut ekranu z osobami patrzącymi na start rakiety.
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował test rakietowy przeprowadzony przez FrancjęX: @EmmanuelMacron / SEFA KARACAN / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Dmitrij Pieskow stwierdził, że Rosja zachowuje czujność i monitoruje sytuację po przeprowadzeniu przez Francję testu pocisku zdolnego do przenoszenia głowic jądrowych.
  • Francuski resort sił zbrojnych poinformował o udanym teście rakiety typu M51 bez głowicy bojowej, która spadła na północnym Atlantyku.
  • Rzecznik Kremla określił europejską tożsamość obronną jako budowaną na konfrontacji z Rosją i określił tę strategię jako ślepą uliczkę.
  • NATO zarzuca Rosji prowadzenie wojny hybrydowej przeciwko europejskim sojusznikom Ukrainy, czemu Rosja stanowczo zaprzecza.
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Ministerstwo Sił Zbrojnych Francji poinformowało o przeprowadzeniu we wtorek na zachodnim wybrzeżu kraju testu rakiety zdolnej przenosić ładunki jądrowe.

Resort przekazał, że rakieta - będąca odmianą pocisku M51 - nie posiadała głowicy bojowej i spadła "na północnym Atlantyku, setki kilometrów od linii brzegowej".

Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał test sukcesem. Ponadto w opublikowanym nagraniu wideo stwierdził, że Paryż wysłał "mocny i jasny" przekaz do świata.

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Na działania Paryża zareagował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Odnosząc się do słów Macrona, ocenił, że "Europa jest zafascynowana ideą militaryzacji". - W obliczu tak agresywnych działań i planów Rosja jest czujna. Uważnie to wszystko monitorujemy - zapewnił.

Francja przeprowadziła test rakietowy. Zareagował Dmitrij Pieskow

Rzecznik Władimira Putina podkreślił, że europejska tożsamość obronna jest budowana w oparciu o konfrontację z Rosją. Strategię tę nazwał "ślepą uliczką". - Jak pokazuje historia, tego typu działania nie prowadzą nigdy do niczego dobrego - zauważył.

- Uważamy, że wszelkie problemy powinny być rozwiązywane nie poprzez demonstracyjne wystrzeliwanie pocisków, lecz poprzez dialog - dodał Pieskow.

Agencja AFP zwróciła w tym kontekście uwagę, że napięcia między Rosją a europejskimi sojusznikami Ukrainy - w tym Francją - narasta ze względu na wsparcie, które płynie z Zachodu do Kijowa.

NATO oskarża Rosję o prowadzenie nasilonej wojny hybrydowej przeciwko europejskim sojusznikom Ukrainy. Moskwa stanowczo odrzuca te zarzuty.

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