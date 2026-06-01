W skrócie We Francji służby prowadzą zakrojone na szeroką skalę poszukiwania trzylatki, która zniknęła w Oksytanii.

Według mediów dziecko przebywało w rodzinie zastępczej. Miał istnieć konflikt rodzinny związany z jego opieką.

Prokuratura w Nimes wszczęła śledztwo.

Francuskie służby, w tym żołnierze, rozpoczęły w poniedziałek szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą dziecka. Trzylatka zaginęła w rejonie Oksytanii, w pobliżu miasta Uzes.

Okoliczności zdarzenia pozostają niejasne, ale w grę wchodzi "konflikt wewnątrzrodzinny" - pisze "Le Figaro".

Poszukiwania są prowadzone z wykorzystaniem śmigłowca.

Służby nie wszczęły jeszcze alarmu znanego jako Amber Alert. Rozpoczęcie procedury byłoby równoznaczne z udostępnieniem fotografii dziecka.

Żandarmeria zakwalifikowała przypadek jako "niepokojące zaginięcie". Prokuratura w Nimes wszczęła już śledztwa w tej sprawie.

Nowe światło na wydarzenia rozgrywające się w Oksytanii rzuciła radiostacja Ici Gard Lozère.

Według dziennikarzy trzylatka została umieszczona w rodzinie zastępczej w ośmiotysięcznym miasteczku niedaleko Nimes.

Z relacji wynika, że biologiczni rodzice dziewczynki nie mogli się pogodzić z orzeczeniem sądu. W poniedziałek rano mieli bez pozwolenia przyjechać do dziecka.

Źródło: "Le Figaro", "Le Parisien", Ici Gard Lozère





