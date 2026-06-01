Francja postawiona na równe nogi. Trzylatka zaginęła bez śladu

Dawid Szczyrbowski

Francja postawiła na równe nogi żandarmów i żołnierzy. Funkcjonariusze szukają trzylatki, która zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Francuskie media podają hipotezę o "konflikcie wewnątrzrodzinnym". Dziewczynka miała przebywać w rodzinie zastępczej, co nie podobało się biologicznym rodzicom.

Dwóch francuskich policjantów w mundurach z pasami taktycznymi i radiotelefonami, stojących na ulicy.
Francja. Akcja służb po zaginięciu trzylatki

  • We Francji służby prowadzą zakrojone na szeroką skalę poszukiwania trzylatki, która zniknęła w Oksytanii.
  • Według mediów dziecko przebywało w rodzinie zastępczej. Miał istnieć konflikt rodzinny związany z jego opieką.
  • Prokuratura w Nimes wszczęła śledztwo.
Francuskie służby, w tym żołnierze, rozpoczęły w poniedziałek szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą dziecka. Trzylatka zaginęła w rejonie Oksytanii, w pobliżu miasta Uzes.

Okoliczności zdarzenia pozostają niejasne, ale w grę wchodzi "konflikt wewnątrzrodzinny" - pisze "Le Figaro".

Francja. Zaginęła trzylatka, wielka akcja poszukiwawcza

Poszukiwania są prowadzone z wykorzystaniem śmigłowca.

Służby nie wszczęły jeszcze alarmu znanego jako Amber Alert. Rozpoczęcie procedury byłoby równoznaczne z udostępnieniem fotografii dziecka.

Żandarmeria zakwalifikowała przypadek jako "niepokojące zaginięcie". Prokuratura w Nimes wszczęła już śledztwa w tej sprawie.

Nowe światło na wydarzenia rozgrywające się w Oksytanii rzuciła radiostacja Ici Gard Lozère.

Według dziennikarzy trzylatka została umieszczona w rodzinie zastępczej w ośmiotysięcznym miasteczku niedaleko Nimes.

Z relacji wynika, że biologiczni rodzice dziewczynki nie mogli się pogodzić z orzeczeniem sądu. W poniedziałek rano mieli bez pozwolenia przyjechać do dziecka.

Źródło: "Le Figaro", "Le Parisien", Ici Gard Lozère

