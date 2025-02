Francuski resort dyplomacji w czwartek zaapelował do władz rosyjskich, by ponownie rozpatrzyły "nieuzasadnioną i arbitralną" decyzję o wycofaniu akredytacji dla moskiewskiego korespondenta dziennika "Le Monde". Dokument Benjamina Quénelle’a został anulowany przez władze w Moskwie.

"Rosyjski argument, że jest to środek wzajemny, jest niedopuszczalny" - podkreśla francuskie MSZ. "Francja wielokrotnie jasno dawała do zrozumienia stronie rosyjskiej, że jest w pełni gotowa rozpatrzyć wnioski od prawdziwych rosyjskich dziennikarzy we Francji. Zawsze jest gotowa to zrobić" - czytamy dalej w oświadczeniu.