W skrócie Francuski minister ds. Europy Benjamin Haddad stwierdził, że Stany Zjednoczone nie mają prawa wetować relacji Unii Europejskiej z Kanadą, odpowiadając na groźby Donalda Trumpa dotyczące ceł dla UE.

Minister Haddad podkreślił, że Unia Europejska może pogłębiać współpracę z Kanadą w ramach istniejących instytucji i skrytykował zapowiedzi amerykańskich restrykcji handlowych.

Obecne napięcie wynika z propozycji Ursuli von der Leyen dotyczącej nadania Kanadzie statusu pierwszego członka stowarzyszonego Unii Europejskiej i deklaracją Kanady o wzmocnieniu współpracy wojskowej z Europą.

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Francuski minister ds. Europy Benjamin Haddad odniósł się w czwartek do słów prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących zbliżenia Unii Europejskiej z Kanadą.

- To nie do Stanów Zjednoczonych - ani kogokolwiek innego - należy wybór politycznego i geopolitycznego kierunku Europejczyków. Mamy relacje z Kanadą i mamy pełne prawo dążyć do ich pogłębienia - powiedział Haddad w rozmowie z telewizją Public Sénat.

- To bardzo dobry pomysł, by pogłębiać relacje z Kanadą - podkreślił francuski minister. Jak dodał, Unia Europejska ma "wiele rzeczy do zrobienia z Kanadą", która w wielu kwestiach jest politycznie zbieżna ze Wspólnotą.

Kanada zbliża się do Unii Europejskiej. Francuski minister nie kryje zadowolenia

Haddad zaznaczył jednocześnie, że nie jest jeszcze jasne, jaką formę instytucjonalną miałoby przyjąć zbliżenie UE z Kanadą.

- Mamy dziś już kilka instytucji i kilka formatów, w ramach których możemy pogłębiać relacje z Kanadą - wskazał.

Wypowiedź francuskiego ministra jest reakcją na słowa Trumpa, który zagroził Unii Europejskiej konsekwencjami gospodarczymi, jeśli uzna zacieśnianie współpracy z Ottawą za działanie o "złych intencjach".

- Jeśli uznam, że to wrogi akt, nałożę bardzo poważne cła albo przestanę handlować z Europą w wielu kwestiach - zapowiedział prezydent USA.

Benjamin Haddad już wcześniej krytykował politykę USA

To nie pierwszy raz, gdy Haddad krytycznie wypowiada się o działaniach administracji Trumpa wobec Europy. W lutym podczas debaty we francuskim Senacie mówił o "amerykańskiej agresywności", wskazując m.in. na politykę celną Waszyngtonu.

W kontekście napięć wokół Grenlandii francuski minister przekonywał również, że Europa nie może być "podporządkowana ani wasalna". Groźby Trumpa dotyczące suwerenności Danii i Grenlandii określał jako "oczywiście nieakceptowalne".

Komisja Europejska odpowiada na słowa Trumpa

Do słów Trumpa odniosła się w czwartek również Komisja Europejska. Jej rzecznik ds. handlu Olof Gill zapewnił, że propozycja zacieśnienia współpracy z Kanadą nie jest wymierzona w Stany Zjednoczone.

- Jak jasno powiedziała wczoraj nasza przewodnicząca, proponowane wzmocnienie naszego partnerstwa z Kanadą nie jest skierowane przeciwko komukolwiek, lecz ma służyć naszej wspólnej sile - powiedział Gill, pytany o groźby Trumpa.

Kanada bliżej Unii Europejskiej. Padła propozycja von der Leyen

Obecne napięcie jest związane ze środową propozycją przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Zapowiedziała ona współpracę z premierem Kanady Markiem Carneyem nad otwarciem dla jego kraju drogi do uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego Unii Europejskiej.

Biuro premiera Kanady przekazało, że Carney z zadowoleniem przyjął propozycję. Pogłębiona współpraca miałaby obejmować m.in. minerały krytyczne, przemysł obronny, sztuczną inteligencję, bezpieczeństwo energetyczne, przestrzeń kosmiczną oraz usługi finansowe.

Kanada równolegle wzmacnia współpracę wojskową z państwami europejskimi. W środę Carney ogłosił, że jego kraj formalnie złożył wniosek o przystąpienie do Połączonych Sił Ekspedycyjnych (JEF) - kierowanego przez Wielką Brytanię partnerstwa wojskowego szybkiego reagowania skupiającego 10 państw NATO.

Źródło: Reuters, QUB Radio, AFP



