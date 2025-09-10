W skrócie Tysiące Francuzów wyszło na ulice w proteście przeciwko prezydentowi Macronowi i cięciom budżetowym.

W wielu miastach doszło do starć z policją, aresztowano niemal 300 osób.

Według protestujących zmiana premiera nie rozwiąże kryzysu politycznego w kraju.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do demonstracji doszło w środę w wielu miejscach w całym kraju. W Paryżu policja potraktowała gazem łzawiącym młode osoby blokujące wejście do jednego z liceów oraz powstrzymała grupę około tysiąca osób, która próbowała wedrzeć się na dworzec Gare du Nord.

W Rennes na zachodzie kraju protestujący podpalili autobus miejski. Minister spraw wewnętrznych Bruno Retailleau poinformował, że w niektórych miejscach kraju w kierunku policjantów poleciała kostka brukowa.

Protesty miały miejsce również m.in. w Nantes, Montpellier, Lyonie, Marsylii, Bordeaux czy Tuluzie. W wielu miejscach demonstrujący wznosili barykady oraz podpalali opony. W sumie dotychczas aresztowano już niemal 300 osób w całym kraju.

We Francji w stan gotowości postawiono 80 tys. policjantów, w tym 6 tys. w samym Paryżu. Według szacunków francuskich mediów w protestach bierze udział około 100 tys. osób.

Protesty we Francji. "Macron musi odejść"

Protesty są odpowiedzią na trwający we Francji kryzys polityczny. We poniedziałek upadł rząd Francoisa Bayrou, a we wtorek prezydent Emmanuel Macron mianował na nowego szefa rządu dotychczasowego ministra obrony Sebastiena Lecornu.

Według protestujących zmiana premiera nie rozwiąże kryzysu. - Spodziewałam się albo rozwiązania parlamentu, albo lewicowego premiera. Żadna z tych sytuacji nie miała miejsca, to frustrujące - stwierdziła jedna z protestujących, cytowana przez agencję Reutera.

- To wszystko to samo. Macron jest problemem, nie ministrowie. Musi odejść - stwierdził inny.

Źródło: Reuters

Sławomir Mentzen w "Graffiti": Nie jesteśmy gotowi na masowy atak dronowy Polsat News