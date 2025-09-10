Francja na krawędzi, wybuchły zamieszki. "Macron musi odejść"
Tysiące Francuzów wyszło w środę na ulice miast. Demonstranci protestują przeciwko prezydentowi Emmanuelowi Macronowi i planowanym przez rząd cięciom budżetowym. W niektórych miejscach doszło do starć z policją. Aresztowano kilkaset osób.
W skrócie
- Tysiące Francuzów wyszło na ulice w proteście przeciwko prezydentowi Macronowi i cięciom budżetowym.
- W wielu miastach doszło do starć z policją, aresztowano niemal 300 osób.
- Według protestujących zmiana premiera nie rozwiąże kryzysu politycznego w kraju.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do demonstracji doszło w środę w wielu miejscach w całym kraju. W Paryżu policja potraktowała gazem łzawiącym młode osoby blokujące wejście do jednego z liceów oraz powstrzymała grupę około tysiąca osób, która próbowała wedrzeć się na dworzec Gare du Nord.
W Rennes na zachodzie kraju protestujący podpalili autobus miejski. Minister spraw wewnętrznych Bruno Retailleau poinformował, że w niektórych miejscach kraju w kierunku policjantów poleciała kostka brukowa.
Protesty miały miejsce również m.in. w Nantes, Montpellier, Lyonie, Marsylii, Bordeaux czy Tuluzie. W wielu miejscach demonstrujący wznosili barykady oraz podpalali opony. W sumie dotychczas aresztowano już niemal 300 osób w całym kraju.
We Francji w stan gotowości postawiono 80 tys. policjantów, w tym 6 tys. w samym Paryżu. Według szacunków francuskich mediów w protestach bierze udział około 100 tys. osób.
Protesty we Francji. "Macron musi odejść"
Protesty są odpowiedzią na trwający we Francji kryzys polityczny. We poniedziałek upadł rząd Francoisa Bayrou, a we wtorek prezydent Emmanuel Macron mianował na nowego szefa rządu dotychczasowego ministra obrony Sebastiena Lecornu.
Według protestujących zmiana premiera nie rozwiąże kryzysu. - Spodziewałam się albo rozwiązania parlamentu, albo lewicowego premiera. Żadna z tych sytuacji nie miała miejsca, to frustrujące - stwierdziła jedna z protestujących, cytowana przez agencję Reutera.
- To wszystko to samo. Macron jest problemem, nie ministrowie. Musi odejść - stwierdził inny.
Źródło: Reuters