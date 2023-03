Francja: Dwa dni urlopu menstruacyjnego dla kobiet. Zdania są podzielone

Oprac.: Karolina Głodowska Świat

Dwa dni urlopu menstruacyjnego dla kobiet bez obniżki wynagrodzenia? Na takie warunki od 27 marca mogą liczyć kobiety we francuskiej miejscowości Saint-Ouen. To pierwsze takie zmiany we Francji. Okazuje się jednak, że nie wszystkie środowiska są zadowolone. Wcześniej, bo nieco ponad miesiąc temu, podobne zmiany przegłosowano w Hiszpanii.

Zdjęcie Francuskie miasto wprowadza urlop menstruacyjny dla kobiet / 123RF/PICSEL