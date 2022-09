Francja dostarczy gaz do Niemiec. "Potrzebujemy rozwiązań na poziomie Unii"

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Francja zobowiązała się do dostarczania gazu do Niemiec, które w zamian mogą zaopatrywać ją w energię elektryczną - poinformował prezydent Emmanuel Macron na konferencji prasowej po wideorozmowie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Działania te mają zapobiec potencjalnemu kryzysowi energetycznemu, jaki może czekać Europę w czasie nadchodzącej zimy. Ponadto zdaniem francuskiego prezydenta należy przyjąć ogólnoeuropejskie rozwiązania, by zapobiec kolejnym wzrostom cen energii.

Zdjęcie Emmanuel Macron i Olaf Scholz / Pool / Getty Images