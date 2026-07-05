W skrócie Francja otrzyma mniejszą kwotę z programu SAFE, ponieważ część projektów miała być realizowana z Wielką Brytanią, która ma ograniczony udział w programie.

Komisja Europejska odrzuciła francuskie wnioski, dotyczące projektów z udziałem firm brytyjskich, takich jak produkcja rakiet Storm Shadow.

Francja domagała się wysokich wymogów dotyczących partnerstwa i wkładu finansowego Wielkiej Brytanii, co ostatecznie uniemożliwiło porozumienie.

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Francja złożyła wniosek o otrzymanie 16,2 mld euro z unijnego programu SAFE, przeznaczonego na inwestycje zbrojeniowe. Komisja Europejska przyznała jej jednak tylko 15,1 mld euro.

Francja z mniejszymi pieniędzmi z SAFE. W tle brytyjska firma

Odrzucone zostały bowiem zgłoszone projekty, które zakładały współpracę z Wielką Brytanią. KE odmówiła dofinansowania m.in. produkcji rakiet dalekiego zasięgu Storm Shadow. Bierze w niej udział bowiem firma MBDA, która częściowo jest własnością brytyjską.

Unijny program SAFE przewiduje przyznanie państwom członkowskim pożyczek na wzmocnienie zdolności obronnych. Większość sprzętu kupionego za te pieniądze, bo 65 proc., musi jednak pochodzić ze wspólnego rynku UE. Taki warunek postawiła bowiem Francja.

Jedynie 35 proc. zakupów może być dokonanych na rynku pozaeuropejskim, chyba że, jakieś państwo spoza UE podpisze z Brukselą umowę o partnerstwie obronnym i zgodzi się wnieść wkład finansowy w program. Do tej pory warunki te spełniła jedynie Kanada.

Wielka Brytania poza programem SAFE. Wszystko przez Francję

Wielka Brytania co prawda podpisała z Unią umowę o partnerstwie, ale dotychczas nie doszła do porozumienia w sprawie wkładu finansowego. Ponownie winna jest temu Francja, która zmusiła Komisję Europejską, by zażądała od Londynu ponad 6 mld euro, na co ten się nie zgodził. Ostatecznie żądaną kwotę obniżono do 2 mld, ale mimo to do porozumienia nadal nie doszło.

Tym samym krajem, który zablokował część środków dla Francji okazała się... Francja. Mimo to Paryż nie zamierza zmieniać podejścia.

- W pełni popieramy kryteria kwalifikacyjne związane z programem SAFE, za którymi sami się opowiadaliśmy. Program SAFE stanowi narzędzie służące rozwojowi i wspieraniu europejskiego przemysłu obronnego, co stanowi sedno zasady preferencji europejskiej - stwierdził jeden z francuskich urzędników w rozmowie z "FT".

Źródło: Financial Times





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