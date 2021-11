Francja: Były prezydent Nicolas Sarkozy nie będzie składał zeznań. Twierdzi, że to niekonstytucyjne

Świat

Sarkozy został we wtorek wezwany nakazem do paryskiego sądu w celu złożenie zeznań w tzw. aferze sondażowej, w której Pałac Elizejski za czasów jego prezydentury 10 lat temu miał zamawiać sondaże przedwyborcze bez przetargów u swoich dwóch krewnych: Pierre'a Giacomettiego i Patricka Buissona. Były prezydent odmówił składania zeznań, a wezwanie do sądu uznał za niezgodne z konstytucją.

Zdjęcie B. prezydent Sarkozy uznał wezwanie do sądu za niekonstytucyjne / Christophe Petit-Tesson / PAP/EPA