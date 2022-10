We Francji od kilku tygodni toczy się ożywiona debata na temat prawa do śmierci. Dyskusja wywołana jest projektem prezydenta Emmanuela Macrona, który dąży do legalizacji w tym kraju eutanazji.

Kościół przestrzega, że proponowane zmiany relatywizują ustawowy zakaz zabijania i przypomina, że od 1999 r. francuskie prawo gwarantuje dostęp do opieki paliatywnej dla wszystkich obywateli.

Dyskusja dodatkowo rozgorzała, gdy we wrześniu zmarł wybitny francuski reżyser Jean-Luc Godard, który w Szwajcarii popełnił "wspomagane samobójstwo".

Jeden z najwybitniejszych twórców w historii kina, w grudniu br. skończyłby 92 lata.

Francja: Kościół mówi o legalizacji eutanazji

"Przekroczymy czerwoną linię, jeśli zagłosujemy za aktywną pomocą w umieraniu, ponieważ będziemy w społeczeństwie, które daje sobie prawo do zabijania" - stwierdził w opublikowanym w weekend wywiadzie dla dziennika "Le Parisien" arcybiskup Eric de Moulins-Beaufort, który opowiada się za pełnym wdrożeniem obecnego ustawodawstwa tzw. prawa Claeysa-Leonettiego na temat opieki paliatywnej i prawa pacjenta do zaprzestania leczenia, a nie tworzenia nowej ustawy "o końcu życia", która - zdaniem Kościoła - legalizuje eutanazję i "aktywną pomoc" w umieraniu.

Prawo Leonettiego określa okoliczności umożliwiające pacjentowi zaprzestania leczenia i korzystania z głębokiej i ciągłej sedacji aż do śmierci. Dzieje się tak, gdy jego życiowe prognozy są krótkoterminowe, na przykład po wypadku drogowym.

"Budowanie społeczeństwa na tym, że pomagamy sobie nawzajem żyć, a nie umierać, wydaje mi się niezbędnym wyborem, który ma ogromne konsekwencje dla całego naszego społeczeństwa" - podkreślił przewodniczący Konferencji Biskupów Francji.

Definicja eutanazji we Francji

Zgodnie z definicją podaną przez Krajową Konsultacyjną Komisję Etyki (CCNE) we wrześniu eutanazja jest "aktem mającym na celu umyślne zakończenie życia osoby cierpiącej na poważną i nieuleczalną chorobę, na jej prośbę, w celu położenia kresu sytuacji, którą uważa za nie do zniesienia". Wspomagane samobójstwo polega na "daniu człowiekowi środków do samodzielnego popełnienia samobójstwa". Różnica między tymi dwoma aktami polega zatem w szczególności na stopniu zaangażowania osoby trzeciej.

W przypadku samobójstwa wspomaganego, to działanie zewnętrzne może "ograniczyć się do recepty lekarskiej na śmiertelny produkt", ale w przypadku eutanazji "lekarz sam podaje produkt" - wyjaśnia CCNE.

"Samobójstwo jest decyzją indywidualną, ale samobójstwo wspomagane staje się decyzją zbiorową. CCNE złożona z naukowców, ale także osobistości ze świata polityki czy prawa poprosiła o doprecyzowanie warunków w prawie umożliwiających "aktywną pomoc w umieraniu" pacjentom, którzy wyrażają takie życzenie. Kwestie tę będzie musiała rozstrzygnąć Konwencja Obywatelska. Losowanie uczestników spośród Francuzów do Konwencji rozpoczęło się 25 października i ma zakończyć się na początku grudnia.

Ogłoszona we wrześniu przez prezydenta Macrona Konwencja Obywatelska ma przedstawić swoje konkluzje w marcu. W tym samym czasie rząd zapowiedział również debaty społeczne w różnych częściach kraju na temat ustawy "o końcu życia" i eutanazji.

Eutanazja: Gdzie jest legalna na świecie?

Na eutanazję zezwala się w siedmiu krajach na świecie: Belgii, Luksemburgu, Kanadzie, Nowej Zelandii, Hiszpanii, Holandii i Kolumbii. Warunki różnią się w zależności od kraju.

Przypomnijmy, że w Polsce eutanazja jest przestępstwem. Wg art. 150 kk: "Kto zabija człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". Kodeks zastrzega jednak, że "w wyjątkowych wypadkach sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia".