"Francja będzie bardzo ostrożna". Dwa cele Macrona na Bliskim Wschodzie

Jakub Krzywiecki

Jakub Krzywiecki

prof. Tomasz Młynarski, były ambasador RP we Francji

Wojna na Bliskim Wschodzie stała się dla Emmanuela Macrona okazją do pokazu sprawczości. - Francja chce zademonstrować swój potencjał jako "potęga równoważąca" na Bliskim Wschodzie, o co zabiega od dekad - mówi Interii prof. Tomasz Młynarski. Zaznacza jednak, że mimo wysłania do regionu lotniskowca, Francja nie włączy się w konflikt. Szczególnie, że w Paryżu nie wszyscy chwalą ruchy prezydenta.

Prezydent Macron na tle mapy konfliktu na Bliskim Wschodzie, francuskiego lotniskowca i myśliwca
W rejonie Bliskiego Wschodu Francja będzie mieć lotniskowiec i myśliwce RafaleThomas Bruno / Marine nationale / GIUSEPPE CACACE / YOAN VALAT / POOL / AFPmateriał zewnętrzny

  • Francja wysłała lotniskowiec na Morze Śródziemne. Prezydent Macron mówi o potrzebie obrony interesów w regionie Bliskiego Wschodu.
  • Paryż będzie bardzo ostrożny i nie zamierza angażować się bezpośrednio w konflikt - mówi Interii prof. Tomasz Młynarski, były ambasador RP we Francji.
  • Nasz rozmówca wskazuje dwa cele, na których zależy Emmanuelowi Macronowi.
W niedzielę 1 marca irański dron spadł na Camp de la Paix - francuską bazę w porcie w Abu Zabi. Dwa dnia później Emmanuel Macron wystąpił z orędziem do Francuzów. Ogłosił, że Paryż wysyła na Morze Śródziemne lotniskowiec, a francuska fregata w rejonie Cypru już zestrzeliła irańskie drony.

Macron podkreślił, że Francja musi zareagować w obliczu zamknięcia Cieśniny Ormuz i zagrożeń dla szlaków handlowych Kanału Sueskiego i Morza Czerwonego.

Paryż broni swojej pozycji i interesów w regionie, z którym ma silne więzy historyczne, strategiczne i gospodarcze - mówi Interii Tomasz Młynarski, były ambasador RP we Francji i profesor w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- W ostatnich latach prezydent Macron znacząco umocnił więzi z państwami takimi jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar czy Kuwejt, które są celem Iranu w odpowiedzi na atak izraelsko-amerykański - wskazuje nasz rozmówca.

Macron zdecydował się wysłać wojsko w rejon konfliktu, gdzie zawsze istnieje ryzyko dla własnych żołnierzy. To nie uszło uwadze francuskiej opozycji.

Francuskie interesy na Bliskim Wschodzie

Rejon Bliskiego Wschodu to jeden z ostatnich na świecie, w którym widoczna jest francuska obecność wojskowa. Jeden z ostatnich, w którym częściowo przetrwały wpływy dawnego imperium kolonialnego. Paryż robi wiele, by tych wpływów nie stracić.

Profesor Młynarski wskazuje, że Macron podpisał z bliskowschodnimi partnerami umowy o współpracy obronnej, na podstawie traktatów zawartych jeszcze w latach 90. - Oznacza to, że jeśli jedno z tych państw zostanie zaatakowane, Francja skonsultuje się z nim i oceni zagrożenie. Traktaty te pozwalają Paryżowi również utrzymać swoją pozycję i wpływy gospodarcze w regionie. W ostatnich latach Francja między innymi sprzedała 36 samolotów Rafale do Kataru - tłumaczy były ambasador.

Podkreśla też, że wysłanie sił w rejon konfliktu jest uzasadnione, o ile będą prowadziły wyłącznie działania obronne. Bronić jest czego, bo to nie tylko infrastruktura sojuszników. Oprócz portu w Abu Zabi Francja ma też stałą bazę lotniczą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Francuscy żołnierze stacjonują w Dżibuti, na Morzu Czerwonym w ramach operacji Aspides, aktywna jest misja Chammal w Iraku i Syrii oraz misja w Libanie w ramach ONZ.

Wojna na Biskim Wschodzie. "Francja będzie bardzo ostrożna"

Do grona sojuszników Francji zalicza się też Arabia Saudyjska. Profesor zaznacza, że nie tylko w kontekście ograniczania programu jądrowego Iranu, ale też w kwestiach szeroko rozumianego bezpieczeństwa jak walka z terroryzmem.

Partnerów w regionie nie brakuje, dlatego Paryż wysyła lotniskowiec - najpoważniejszy oręż każdej floty. Jak to ujęła w komunikacie francuska marynarka - na Morze Śródziemne wysłano "42 tysiące ton siły i dyplomacji".

Lotniskowiec płynący po morzu z myśliwcami ustawionymi na pokładzie, nad okrętem przelatuje odrzutowiec wojskowy; nad mostkiem widoczna francuska flaga.
Lotniskowiec Charles de Gaulle - 42 tysiące ton francuskiej "siły i dyplomacji"Marie Bailly / Marine nationalemateriał zewnętrzny

W orędziu Macron stwierdził, że to Iran ponosi "główną odpowiedzialność" za atak USA i Izraela, ale operacje obu krajów były prowadzone "poza prawem międzynarodowym", czego Francja - jak podkreślił prezydent - "nie może zatwierdzić".

- Francja będzie zatem bardzo ostrożna, aby nie włączyć się w konflikt, jednocześnie rozmieszczenie tego okrętu stanowi sygnał wiarygodności dla innych państw zaangażowanych w konflikt. Francja chce zademonstrować swoją obecność w terenie, siłę i potencjał jako "potęga równoważąca" na Bliskim Wschodzie, o co zabiega od dekad - podkreśla profesor Młynarski.

Wojna z Iranem. Dwa cele Emmanuela Macrona

Profesor Młynarski tłumaczy, że Paryż przede wszystkim stara się utrzymać pozycję na Bliskim Wschodzie poprzez dyplomację, status stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, kluczowe formaty negocjacyjne i współpracę wojskową w regionie. Macron te potrzeby rozumie, bo wie jak działa na jego obywateli sentyment do sprawczości Francji i możliwości oddziaływania na świecie.

- Francuska aktywność na Bliskim Wschodzie łączy zatem realne potrzeby strategiczne z politycznymi kalkulacjami wewnętrznymi. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo to obszary, w których prezydent jest oceniany wysoko. Dlatego, świadomie wykorzystuje wyzwania strategiczne jako przestrzeń, w której może budować wizerunek skutecznego lidera - ocenia profesor Młynarski.

Decyzja o wysłaniu lotniskowca jest demonstracją siły w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, która niewątpliwie służy wzmocnieniu wizerunku prezydenta jako lidera w wymiarze krajowym i europejskim
Profesor Tomasz Młynarski

- Paryż stara się utrzymać rolę mediatora i globalnego aktora, organizując rozmowy między kluczowymi partnerami i działając w ramach podejścia multilateralnego, a jednocześnie decyzja o wysłaniu lotniskowca jest demonstracją siły w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, która niewątpliwie służy wzmocnieniu wizerunku prezydenta jako lidera w wymiarze krajowym i europejskim - mówi dalej.

Wskazuje też, że to "synergia" między zobowiązaniami Francji i budową "wizerunku przywódcy państwa o ambicjach polityki zagranicznej o zasięgu globalnym".

Natomiast nad Sekwaną wysyłanie lotniskowca nie wszystkim przypadło do gustu.

- Należy dodać, że niektórzy francuscy politycy opozycji krytycznie ocenili ten ruch, jako wpisujący się w logikę eskalacji militarnej na Bliskim Wschodzie i ryzyko wciągnięcia Francji w działania prowadzone przez Stany Zjednoczone i Izrael. Wszyscy natomiast są zgodni, co do konieczności natychmiastowej deeskalacji konfliktu i zawieszenia broni - podsumowuje w rozmowie z Interią profesor Tomasz Młynarski.

Jakub Krzywiecki

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz na jakub.krzywiecki@firma.interia.pl

