W skrócie W okolicach bazy lotniczej Bundeswehry w Wunstorf odkryto podejrzany materiał w pobliżu fragmentów drona, który może być związany ze śladami substancji wybuchowej.

Śledczy prowadzą badania, czy znaleziony materiał jest powiązany z dronem i sprawdzają podobieństwa do zdarzenia z lotniska Lipsk/Halle, gdzie wcześniej znaleziono drona z materiałami wybuchowymi.

Urządzenie w Wunstorf, które znalazł rolnik, mogło leżeć na miejscu nawet przez dwa lata i zostało wyposażone we własnoręcznie wykonane elementy.

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Po znalezieniu fragmentów drona w pobliżu bazy lotniczej Bundeswehry w Wunstorf w Dolnej Saksonii podczas dalszych poszukiwań natrafiono na podejrzany materiał. Według informacji pochodzących z kręgów związanych ze służbami bezpieczeństwa chodzi o ślady materiału wybuchowego. Śledczy nadal sprawdzają, czy można je powiązać ze znalezionym dronem.

Jak wcześniej informowały stacje NDR i WDR oraz dziennik "Süddeutsche Zeitung", śledczy zakładają, że znaleziony dron mógł być wyposażony w materiały wybuchowe. Podejrzaną substancję znaleziono kilka metrów od szczątków drona. Badania kryminalistyczne materiału nie zostały jeszcze zakończone.

Znaleziono drona w Wunstorf. W pobliżu ważna baza lotnicza Bundeswehry

Rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych w Hanowerze, zapytany o te doniesienia, odesłał do Prokuratury Generalnej. Jej rzeczniczka w Karlsruhe nie udzieliła komentarza. W ubiegłym tygodniu, po znalezieniu drona, śledczy przeszukiwali trudno dostępny teren w regionie Hanoweru. Zakładają, że dron rozbił się w tym miejscu i rozpadł na kilka części. Nie wiadomo na razie, skąd pochodził.

Na wschód od tego obszaru, nad jeziorem Steinhuder Meer, znajduje się baza lotnicza w Wunstorf. To ważny obiekt Bundeswehry - stacjonuje tam niemiecka flota samolotów transportowych A400M.

Dron w Dolanej Saksonii. Służby badają zbieżności ze sprawą z Lipska

Jak informowano wcześniej, śledczy sprawdzają również, czy znalezienie drona w Wunstorf może mieć związek z incydentem na lotnisku w Lipsku.

Według informacji z kręgów związanych ze służbami bezpieczeństwa dron znaleziony w Wunstorf nie był urządzeniem dostępnym w handlu lecz obiektem latającym wyposażonym we własnoręcznie wykonane elementy. Jak podano, wykazuje on pewne podobieństwo do drona z materiałami wybuchowymi znalezionego na lotnisku Lipsk/Halle.

To podobieństwo oraz miejsce znalezienia drona - około dwóch kilometrów od bazy lotniczej w Wunstorf - wzbudziły podejrzenia, że mógł to być rosyjski rekonesans, jak początkowo informowano.

Niemcy: Dron znaleziony przez rolnika. Mógł przeleżeć tam nawet dwa lata

Na początku sierpnia na lotnisku Lipsk/Halle znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Leżał obok ukraińskich samolotów transportowych. W tej sprawie śledztwo prowadzi Prokuratura Generalna. Niemiecki rząd odpowiedzialnością za próbę ataku obarcza Rosję. Moskwa temu zaprzecza.

Dron znaleziony w Wunstorf został odkryty przypadkowo i niewykluczone, że leżał na ziemi już od dłuższego czasu. Jak informują NDR, WDR i "Süddeutsche Zeitung", urządzenie mogło znajdować się w tym miejscu nawet od dwóch lat. Znalazł je niedawno jeden z rolników.

Maciej Wiśniewski, dziennikarka Polskiej Redakcji Deutsche Welle

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