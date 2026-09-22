Fortuna ukryta w ścianach. Pliki banknotów wynosili wiadrami

Michał Blus

Michał Blus

3,2 mln euro w gotówce ukryte pod podłogą i w ścianach znaleźli karabinierzy w mieszkaniu koło Neapolu na południu Włoch. Plików z banknotami było tak dużo, że funkcjonariusze wrzucali je do wiader. Majątek należał do jednego z mafijnych klanów, a pochodził głównie z handlu zakazanymi substancjami.

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Stosy banknotów euro ułożone w szufladzie, zegarek obok pieniędzy, kilka banknotów w wiadrze.
3,2 miliona euro w gotówce ukryte pod podłogą i w ścianach znaleźli karabinierzy w mieszkaniu koło Neapolu CARABINIERI.

W skrócie

  • Karabinierzy znaleźli 3,2 miliona euro i 11 luksusowych zegarków ukrytych pod podłogą i w ścianach domu koło Neapolu.
  • Gotówka, która należała do jednego z klanów mafii, pochodziła z handlu niedozwolonymi substancjami.
  • Śledztwo w sprawie gangu mafii Angelino trwało od 2021 roku i objęło 34 członków organizacji.
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Banknoty o wartości 3,2 mln euro (prawie 14 mln złotych) oraz 11 luksusowych zegarków ukryto w ścianach i podłodze domu w Caivano, w prowincji Neapol - przekazała agencja Ansa.

Aby dobrać się do pieniędzy karabinierzy musieli użyć narzędzi i rozbić mur. W skrytkach znaleźli kilkadziesiąt plików banknotów o nominale 50 euro zawiniętych w folię. Było ich tak dużo, że funkcjonariusze wrzucali je do wiader.

Włochy. Ponad trzy miliony euro w gotówce ukryte pod podłogą i w ścianach

Pieniądze pochodziły z handlu narkotykami, prowadzonego na wzór komercyjnych biznesów - przekazała włoska policja. Znalezisko jest efektem akcji służb wymierzonej w gang mafii Angelino. Kontroluje on obszar między miejscowościami Caivano i Casoria w prowincji Neapol.

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34 członków tej organizacji zostało objętych śledztwem w sprawie handlu zakazanymi substancjami, nielegalnego posiadania broni i wymuszeń. Postępowanie trwało od 2021 roku. Włoskie media podkreślają, że było to jedno z najbardziej spektakularnych odkryć mafijnego majątku.

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