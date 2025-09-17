W skrócie Rumuński europoseł Gheorghe Piperea pozwał Ursulę von der Leyen za zniesławienie po jej wypowiedzi w Parlamencie Europejskim.

Piperea uważa, że von der Leyen zasugerowała, iż działa na rozkaz Rosji, dlatego domaga się publicznych przeprosin.

Pozew został złożony do Trybunału Sprawiedliwości UE, mimo że takie sprawy zwykle rozpatrują sądy krajowe.

Pozew rumuńskiego europosła ma związek ze słowami szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, które polityk odebrał, jako "sugestię, że wykonuje rozkazy z Rosji".

Gheorghe Piperea to polityk prawicowej partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, który przewodził w referendum w sprawie lipcowego wotum nieufności wobec von der Leyen.

Gheorghe Piperea pozywa Ursulę von der Leyen. Chodzi o jej wypowiedź w PE

Piperea stwierdził, że szefowa KE, wygłaszając swoje uwagi podczas debaty nad wotum nieufności, "osobiście go zaatakowała". Ursula von der Leyen stwierdziła, że argumenty rumuńskiego europosła - jak przypomina Politico - "zostały zaczerpnięte prosto z najstarszego podręcznika ekstremistów".

- Widzimy niepokojące zagrożenie ze strony partii ekstremistycznych, które chcą spolaryzować nasze społeczeństwa za pomocą dezinformacji - mówiła podczas lipcowej debaty von der Leyen.

Jak dodawała, są liczne dowody na to, że "wiele z nich (partii - red.) jest wspieranych przez naszych wrogów i ich marionetkowych przywódców w Rosji lub innych krajach".

Gheorghe Piperea w związku z wypowiedziami szefowej KE domaga się od niej publicznych przeprosin. Ponadto sprawa została wniesiona do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jednak nie została jeszcze rozpatrzona.

Pozew za zniesławienie. Wcześniej Piperea zbierał podpisy ws. wotum nieufności dla szefowej KE

"Chociaż sprawy o zniesławienie są zazwyczaj rozpatrywane przez sądy krajowe - ponieważ TSUE orzeka wyłącznie w sprawach dotyczących prawa UE - Piperea powołuje się na artykuł traktatu ustanawiającego UE jako podstawę prawną" - wyjaśnia Politico.

Jak przekazano w publikacji, artykuł, na który wskazuje rumuński polityk, głosi, że Unia Europejska ma obowiązek "naprawić wszelkie szkody wyrządzone przez jej instytucje lub pracowników w trakcie wykonywania ich obowiązków".

Gheorghe Piperea podkreślił też, że jego pozew poparła "znaczna część" europosłów, którzy kilka miesięcy temu podpisali się pod wotum nieufności dla Ursuli von der Leyen. Przypomnijmy, że 10 lipca ten wniosek został odrzucony - przeciwko opowiedziało się 360 europosłów.

Źródło: Politico

