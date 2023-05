Chociaż urzędnicy z hrabstwa Volusia oszacowali, że wrak może mieć długość od 7,6 metrów do ponad 9 m, to archeolodzy są zdania, że pod piaskiem może znajdować się znacznie więcej - podaje serwis Knews Media. - Mamy prawie 22,86 metrów odsłoniętego wraku, więc prawdopodobnie bliżej mu do 30 metrów długości - powiedział archeolog Lighthouse Archaeological Maritime Program Chuck Meide w komunikacie z 28 kwietnia.

Floryda: Wrak statku u wybrzeży

Meide dodał, że statek ma żelazne podpory pokładowe, które wprowadzono do drewnianych statków w latach 30. XIX wieku. Prawdopodobnie stały się one bardziej powszechne w drugiej połowie XIX w. - Drewno jest bardzo dobrze zachowane, a najniższa część kadłuba wydaje się być zakopana pod piaskiem - przekazał.

Urzędnicy z Daytona Beach na Florydzie zaznaczyli w rozmowie z portalem WESH, że od dawna wiedzieli, że w miejscu, w którym odkryto wrak było - jak określono - gruzowisko. Nie wiedzieli jednak, co było jego przyczyną.

To drugi wrak, który wyłonił się u wybrzeży od grudnia ubiegłego roku. Inny obiekt został zbadany i uznany za statek towarowy z 1800 roku. Archeolodzy są zdania, że "rozległa erozja huraganowa z września i listopada" spowodowała, że udało się odnaleźć jego szczątki.