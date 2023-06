Niedźwiedź na plaży. Eksperci tłumaczą, co tam robił

Eksperci stanowi ds. dzikiej przyrody przekazali w oświadczeniu, że o tej porze roku młode opuszczają swoje matki w poszukiwaniu nowych domów. Można je wtedy zobaczyć w nieoczywistych miejscach, takich jak plaża.

Dodali, że niedźwiedź mógł też ruszyć w drogę w poszukiwaniu pożywienia. - Zazwyczaj te niedźwiedzie same się oddalają. Jeśli zobaczysz niedźwiedzia nie zbliżaj się do niego i nigdy go nie karm - przestrzegają eksperci.

Kapitan Chris Kirby twierdzi, że widywał niedźwiedzie w tym rejonie już 30 lat temu.

Apel władz dotyczący pożywienia dla niedźwiedzi

Według szacunków urzędników stanowych na Florydzie żyje ponad 4 tys. czarnych niedźwiedzi.

Władze wezwały mieszkańców do zabezpieczenia żywności, która może przyciągnąć niedźwiedzie i zatrzymać je w okolicy.

"Jeśli niedźwiedź nie jest w stanie znaleźć pożywienia, pójdzie dalej" - podano.

