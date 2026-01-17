W skrócie Bulwar w Palm Beach został nazwany imieniem Donalda Trumpa, udział w ceremonii wziął prezydent USA.

W pierwszym roku prezydentury Trumpa wiele obiektów, projektów i instytucji otrzymało jego imię, w tym szlak w Armenii, rządowy portal, konta inwestycyjne oraz okręty wojenne.

Agencja AP podkreśliła, że liczba i skala takich upamiętnień za życia urzędującego prezydenta są bez precedensu.

- Zapamiętam ten niezwykły gest do końca życia - powiedział podczas piątkowej ceremonii na Florydzie Trump.

To kolejne miejsce, obiekt albo projekt, nazwany na cześć Trumpa w ciągu pierwszego roku jego prezydentury.

Jak wylicza agencja AP, za milion dolarów można kupić tzw. złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA. Szlak Trumpa na rzecz Międzynarodowego Pokoju i Dobrobytu ma biec przez Armenię i połączyć Azerbejdżan z jego eksklawą. TrumpRx to rządowy portal do zamawiania leków po obniżonej cenie. W ramach programu "Konta Trumpa" dzieci urodzone w Stanach Zjednoczonych mają otrzymać od rządu po 1000 dolarów na konto inwestycyjne. Marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne "typu Trump", a państwowa mennica planuje wybicie w tym roku monety z wizerunkiem prezydenta Trumpa z okazji 250. rocznicy niepodległości USA.

Czczą Donalda Trumpa. "Liczba i skala bez precedensu"

Ponadto pod koniec ubiegłego roku waszyngtońska sala koncertowa Kennedy Center zmieniła nazwę na Trump-Kennedy Center. Na początku grudnia zaś amerykańskie media podały, że na mieszczącym się w stolicy budynku Instytutu Pokoju pojawiła się nowa nazwa: Instytut Pokoju im. Donalda J. Trumpa.

Serwis AP podkreślił, że jest to bez precedensu, by urzędujący prezydent przyjmował wyrazy uznania w tak dużej liczbie i na tak dużą skalę, zwłaszcza jeśli chodzi o wyrazy szacunku składane przez członków jego administracji.

Agencja zaznaczyła, że poprzedni prezydenci byli zazwyczaj honorowani przez lokalne władze, które nadawały ich imię szkołom i drogom, jednak niezwykle rzadko zdarza się, aby budynki federalne, okręty wojenne lub inne mienie rządowe nosiły imię osoby, która wciąż sprawuje władzę.

"Trump nie czeka, by przyszłe pokolenia nazywały obiekty jego imieniem. To dzieje się już teraz" - napisała AP.

