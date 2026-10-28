Brazylijski senator Flavio Bolsonaro ogłosił w środę, że jest prawowitym prezydentem-elektem Brazylii - informuje agencja Reutera, powołując się na list, który otrzymały media.

Bolsonaro twierdzi, że jego zwycięstwo zostało unieważnione w wyniku "wyborczego zamachu stanu" przeprowadzonego przez prezydenta Luiza Inácio Lulę da Silvę oraz Sąd Najwyższy Brazylii.

Flavio Bolsonaro w USA. Twierdzi, że zwyciężył w wyborach w Brazylii

Bolsonaro po przegranej w niedzielnych wyborach prezydenckich, opuścił Brazylię, i udał się do Miami, gdzie wraz z rodziną otrzymał amerykańskie wizy. "W obliczu upolitycznienia systemu sądownictwa w Brazylii przeniosłem się z rodziną do Stanów Zjednoczonych" - potwierdził w liście.

Bolsonaro podziękował też prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi oraz argentyńskiemu przywódcy Javierowi Milei za pomoc w opuszczeniu ojczyzny, a "wspaniałemu narodowi amerykańskiemu" - za przyjęcie go w Stanach Zjednoczonych.

"Chcę powiedzieć nie tylko moim 60 milionom wyborców, ale także wszystkim Brazylijczykom, że to ja jestem wybranym prezydentem, a przestępcy, którzy ukradli Brazylii wybory, są częścią organizacji przestępczej, która ustanowiła tyranię" - napisał Bolsonaro.

Agencja Reutera zaznacza, że Bolsonaro nie przedstawił dowodów na rzekome oszustwo wyborcze. Międzynarodowi obserwatorzy stwierdzili, że niedzielne wybory w Brazylii przebiegły uczciwie.

"Wyjechałem dla dobra Brazylii". Flavio Bolsonaro zabrał głos

W liście Bolsonaro czytamy, że z "przerażeniem" w niedzielny wieczór "obserwował on, jak na jego oczach rozgrywało się oszustwo wyborcze". "Nie miałem zamiaru opuszczać mojej ojczyzny, ale doskonale wiem, do czego to wszystko prowadzi" - napisał.

"Mamy tu do czynienia z politycznie motywowanym polowaniem na czarownice, które ma na celu zatrzymanie mnie jako zakładnika" - ocenił Bolsonaro.

"Nie uciekłem z Brazylii, wyjechałem dla dobra Brazylii, opuściłem państwo w stanie wyjątkowym, abym móc być przywódcą, na którego zasługuje mój naród" - napisał brazylijski senator.

W liście Bolsonaro zwrócił się też "z prośbą" do społeczności międzynarodowej, by "nie uznawała tego, co dzieje się w Brazylii, za normalne". "Będę kierował opozycją stąd" - zadeklarował.

Sąd nakazał mu oddanie paszportów. Flavio Bolsonaro rzuca oskarżeniami

Bolsonaro wraz z rodziną przybył do Miami w środę. Opuścił Brazylię po tym, jak odmówił zastosowania się do wyroku brazylijskiego Sądu Najwyższego, który nakazał mu oddanie paszportów. Agencja Reutera zauważa, że wyjazd polityka odbył się w tajemnicy już po wydaniu sądowego nakazu. Ma on związek ze śledztwem w sprawie prania brudnych pieniędzy. Bolsonaro zaprzecza zarzutom.

Bolsonaro uzasadnia swoje oskarżenia tym, że sędzia Sądu Najwyższego, mianowany przez Lulę, przedłużył w niedzielę głosowanie o dwie godziny. Powodem były zarzuty zgłaszane przez sztab wyborczy Luli dotyczące ograniczania praw wyborczych w jednym ze stanów na północnym wschodzie.

Jednocześnie - jak przypomina agencja Reuetra - ekipa Bolsonaro również wnioskował o przedłużenie głosowania, ale z powodu opadów deszczu w stanach na południu Brazylii.

Bolsonaro przegrał z Lulą różnicą około 4,5 miliona głosów. Według analizy przeprowadzonej przez profesora Insper Pedro Burgosa w ciągu dodatkowych dwóch godzin głosowania nakazanych przez Sąd Najwyższy oddano mniej niż 35 tys. głosów, co stanowi około 0,03 proc. ogółu.



