W skrócie Premier Finlandii Petteri Orpo ocenił, że Rosja, próbując przeprowadzać ataki sabotażowe w Europie, dąży do eskalacji sytuacji w Europie.

Fiński rząd otrzymał zaktualizowane oceny zagrożeń, które wskazują na większe prawdopodobieństwo ataków sabotażowych w Finlandii.

Relacje między Moskwą a Helsinkami pozostają napięte. Finlandia w lipcu została umieszczona na rosyjskiej liście celów nuklearnych.

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Premier Finlandii Petteri Orpo swoimi przemyśleniami na temat Rosji podzielił się na zjeździe dyplomatów w Helsinkach. Jak ocenił, Moskwa dąży do eskalacji sytuacji w Europie, próbując przeprowadzać ataki sabotażowe.

- Jestem coraz bardziej pesymistyczny, ale trzeba być przygotowanym i czujnym - mówił.

Finlandia ostrzega przed Rosją. Premier Orpo wskazuje na "agresywne działania"

- Wszystkie informacje o tym, co dzieje się w innych krajach, w tym sąsiadujących z Rosją, wskazują na jej agresywne działania - powiedział Orpo w poniedziałek podczas corocznego zjazdu fińskich ambasadorów i szefów placówek dyplomatycznych.

Premier Finlandii nawiązał przy tym do ostatnich wydarzeń wskazujących na uderzenia w zakłady produkcji uzbrojenia, w których produkuje się amunicję oraz bezzałogowce dla Ukrainy.

W Estonii w Tallinnie w nocy z piątku na sobotę doszło do podpalenia siedziby firmy produkującej bezzałogowe pojazdy i autonomiczne systemy dla wojsk lądowych. W sprawie trzy osoby podejrzane zostały zatrzymane na Łotwie. Estoński premier Kristen Michal nie wykluczył wersji, że za podpaleniem stała Rosja.

W Bułgarii zaś eksplodował cały skład amunicji. Podobnie we Włoszech wybuchł pożar w zakładach produkcji amunicji. Z kolei w Niemczech dron z ładunkiem wybuchowym został użyty do zniszczenia samolotu transportowego.

- Dlatego w Finlandii musimy potraktować taki rozwój sytuacji bardzo poważnie - stwierdził szef fińskiego rządu.

Finlandia - Rosja. Rośnie napięcie między krajami. Możliwe ataki sabotażowe

Według dziennika "Iltalehti" fiński rząd otrzymał zaktualizowane oceny zagrożeń od organów bezpieczeństwa i kontrwywiadowczych, a także wywiadu wojskowego wskazujących na większe prawdopodobieństwo ataków sabotażowych przeprowadzanych w Finlandii przez rosyjskie służby.

Gazeta wskazała, że celem Rosji może być próba wysadzenia fabryki amunicji lub broni, także na terytorium Finlandii.

Przypomnijmy, że relacje pomiędzy Moskwą a Helsinkami od dłuższego czasu pozostają napięte. W lipcu informowaliśmy, że były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew przekazał, iż Finlandia trafiła na "listę celów nuklearnych" Kremla.

Wpływowy rosyjski polityk tłumaczył wówczas, że decyzję podjęto w związku z tym, że Helsinki zniosły zakaz stacjonowania broni jądrowej na swoim terytorium.

"Co to zmienia dla Finów? Tylko jedną drobną rzecz: ich kraj trafił teraz na rosyjską listę celów nuklearnych. Radujcie się, Finlandio, osiągnęliście szczyt bezpieczeństwa!" - pisał Miedwiediew na platformie X.



