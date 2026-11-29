W skrócie 21 listopada ukraiński dron zaatakował rosyjski statek transportowy Sparta II w pobliżu wyspy Pellinge, co doprowadziło do wybuchu pożaru na jednostce.

Mieszkańcy wyspy Pellinge obawiają się, że kolejne ukraińskie ataki na rosyjskie cele mogą doprowadzić do katastrofy ekologicznej i wycieku ropy do morza.

Mieszkańcy regionu skarżą się na wzmożony hałas fińskich myśliwców i śmigłowców wojskowych, co według nich potęguje napiętą atmosferę w Zatoce Fińskiej.

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21 listopada ukraiński dron zaatakował rosyjski statek towarowy Sparta II, który miał wieźć sprzęt wojskowy w Zatoce Fińskiej niedaleko niewielkiej wyspy Pellinge. W wyniku ataku na pokładzie wybuchł pożar. Incydent sprawił, że mieszkańcy wyspy zaczęli obawiać się możliwej wojny.

- To wydawało się bardzo blisko. Zdaje się, jakby coś miało się wydarzyć - mówi 50-letnia mieszkanka Pellinge w rozmowie z agencją AFP. Jej mąż również uważa, że w "w powietrzu czuć napięcie".

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Mieszkańcy zwracają uwagę, że w ostatnich miesiącach wielokrotnie byli budzeni w nocy hałasem fińskich myśliwców i śmigłowców wojskowych.

Obawy mieszkańców wysp w Zatoce Fińskiej nie są całkowicie bezpodstawne. Zatoka znajdująca się na pograniczu Finlandii, Estonii i Rosji jest niezwykle ważnym szlakiem komunikacyjnym, zwłaszcza dla Moskwy. To właśnie tędy mogą pływać statki z kluczowych rosyjskich portów w Primorsku i Ust-Ługa.

Ukraińcy regularnie atakują rosyjskie cele w tym regionie. Mieszkańcy Pellinge zwracają uwagę, że już kilkukrotnie na wyspie znajdowano ukraińskie drony.

Po ataku z 21 listopada na rosyjski statek towarowy mieszkańcy obawiają się, że Ukraińcy mogą zaatakować ponownie, ale tym razem tankowiec, co doprowadzi do wycieku ropy do morza. To byłby duży cios dla mieszkańców wyspy, którzy na co dzień utrzymują się z rybołwóstwa.

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- Nie wierzę, że Ukraińcy mogliby zrobić coś takiego specjalnie, ale czasami atak może nie pójść zgodnie z planem - stwierdziła jeden z mężczyzn. Inna kobieta oceniła, że ryzyko skażenia wydaje się "nieuchronne". - Jestem pesymistką - mówiła, dodając, że to "tylko kwestia czasu".

- Biorąc pod uwagę rozwój wypadków w ciągu ostatniego pół roku, wszystko się może zdarzyć - zwraca uwagę rozmówca AFP z Pellinge.

Rozmówcy AFP wskazują także zagrożenia pojawiające się wraz z zimą. Oceniają, że rosyjska flota jest w większości stara i zużyta, często też nieubezpieczona, co w zimowych warunkach może skutkować większą liczbą awarii, a więc i zagrożeniem dla środowiska i rybołóstwa.

Źródło: AFP



