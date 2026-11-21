W skrócie Władze Finlandii podejrzewają rosyjski śmigłowiec o naruszenie przestrzeni powietrznej kraju w związku z incydentem na statku towarowym Sparta II.

Rosyjski statek transportowy Sparta II, płynący do Królewca, został zaatakowany prawdopodobnie przez ukraińskie drony w Zatoce Fińskiej i stanął w płomieniach.

Fińskie służby prowadzą akcję ratowniczą na uszkodzonej jednostce, która przemieściła się na wody terytorialne Finlandii, oraz współpracują z rosyjskimi służbami morskimi.

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Reuters, powołując się na Siły Obrony Finlandii, wskazuje, że możliwe, iż trafiony statek towarowy Sparta II jest powiązany z rosyjskimi siłami zbrojnymi.

Fińskie wojsko podkreśla, że nie ma obecnie informacji o tym, co znajduje się na pokładzie Sparty II, ale "nie można wykluczyć, że jest to ładunek wojskowy".

"Podejrzenie naruszenia może być związane z operacją ratunkową lub obserwacją statku towarowego, który uległ uszkodzeniu w Zatoce Fińskiej wcześniej tego dnia" - przekazała agencja Reutera.

Sparta II marinetraffic.com materiał zewnętrzny

Wcześniej w sobotę gubernator obwodu leningradzkiego poinformował, że "rosyjski statek towarowy kierujący się do Królewca został zaatakowany w Zatoce Fińskiej".

Komunikat fińskich służb. "Skontaktowano się ze stroną rosyjską"

Siły Obrony Finlandii prowadzą akcję ratowniczą na statku towarowym Sparta II, na którym wybuchł pożar - czytamy w komunikacie tamtejszych służb. Jak dodano załoga statku transportowego Sparta II ewakuuje się do łodzi ratunkowej. Jednostka znajduje się obecnie na fińskich wodach terytorialnych, na otwartym morzu na południe od miasta Lovisa.

Jak przekazały fińskie służby, sytuacja nie stanowi zagrożenia dla ludzi ani żeglugi. Ze względów bezpieczeństwa wokół statku wyznaczono jednak strefę ograniczonego dostępu.

Na miejscu znajdują się już jednostki ratownicze. Nie stwierdzono żadnych szkód środowiskowych.

Fińskie służby przekazały, że atak został przeprowadzony prawdopodobnie przez siły ukraińskie - podał Reuters.

W operację zaangażowanych jest również kilka innych służb i podmiotów. Fińska straż graniczna koordynuje działania z państwami sąsiednimi i utrzymuje ścisłą współpracę międzynarodową. W związku z pożarem skontaktowano się także z rosyjskimi służbami ratownictwa morskiego.

Atak w Zatoce Fińskiej. Rosyjski statek towarowy w ogniu

Przypomnijmy, że w sobotę doszło do incydentu na wodach Zatoki Fińskiej. Statek znajdujący się na wodach międzynarodowych został uszkodzony i stanął w płomieniach, a następnie przemieścił się na wody terytorialne Finlandii - poinformowała wówczas strona fińska.

Według dostępnych doniesień w chwili ataku jednostka znajdowała się około 11 mil morskich na północ od estońskiej wyspy Vaindloo. Po zdarzeniu sytuację zaczęły monitorować służby Finlandii i Estonii.

- Monitorujemy sytuację razem z naszymi fińskimi kolegami. Odpowiemy, jeśli Rosja będzie szukać pomocy międzynarodowej - przekazał wówczas przedstawiciel estońskiej policji i straży granicznej Andre Thijk.

Jak podała agencja Reutera, według rosyjskich władz statek towarowy Sparta II, płynący w kierunku Królewca, został zaatakowany przez dwa drony.



